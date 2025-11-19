الأخبار
الولايات المتحدة توافق على طلب أوكرانيا تحديث نظام صواريخ باتريوت
أخبار دولية
2025-11-19 | 01:36
الولايات المتحدة توافق على طلب أوكرانيا تحديث نظام صواريخ باتريوت
وافقت الولايات المتحدة على بيع أسلحة بقيمة 105 ملايين دولار لأوكرانيا لتحديث أنظمة صواريخ باتريوت، في حين تواصل روسيا قصف جارتها.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأنها أبلغت الكونغرس بالصفقة الخاصة بقطع الغيار والتدريب وتحديث صواريخ باتريوت التي تعتمد عليها أوكرانيا لإسقاط الصواريخ الروسية.
وتتضمن الصفقة تحديث قاذفات الصواريخ من طراز M901 إلى قاذفات M903 التي يمكنها إطلاق عدد أكبر من الصواريخ في وقت واحد.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية أنه من شأن "الصفقة المقترحة تحسين قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية".
وستدفع أوكرانيا تكاليف تحديثات منظومات صواريخ باتريوت. فقد انتقد الرئيس دونالد ترامب المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا التي بلغت حوالى 67 مليار دولار منذ غزو روسيا لها في شباط 2022.
ورغم دعوات ترامب المتكررة إلى إنهاء الحرب، رفضت روسيا وقف إطلاق النار وتواصل هجماتها على أوكرانيا.
ويتوجه زيلينسكي الأربعاء إلى تركيا في رحلة تهدف إلى إلى إحياء المشاركة الأميركية في الجهود الدبلوماسية.
وقال زيلينسكي الشهر الماضي إن أوكرانيا تحتاج إلى 25 نظام باتريوت إضافيا للتصدي للهجمات الروسية المتصاعدة.
أخبار دولية
الولايات المتحدة
أوكرانيا
صواريخ باتريوت
