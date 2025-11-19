الولايات المتحدة تؤكد بيع منظومة صواريخ دفاع جوي بقيمة 700 مليون دولار لتايوان

أكدت الولايات المتحدة بيع منظومة صواريخ دفاع جوي متطورة لتايوان بقيمة 700 مليون دولار تقريبا تم اختبارها في أوكرانيا في ثاني صفقة أسلحة أميركية لتايبه خلال أسبوع.



وكانت الولايات المتحدة ذكرت العام الماضي أن تايوان ستتسلم ثلاثة صواريخ دفاع جوي متوسطة المدى (ناسامز) من صنع شركة (آي.تي.إكس) ضمن صفقة أسلحة بملياري دولار.



وهو سلاح جديد بالنسبة لتايوان، حيث لا يوجد في المنطقة الآن سوى أستراليا وإندونيسيا اللتين تشغلانه فقط.



وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يوم الاثنين إن الشركة حصلت على عقد ثابت السعر لشراء وحدات "ناسامز"، وتشير تقديرات إلى أن العمل سيكتمل في شباط 2031.



ويوفر نظام ناسامز، الذي استخدم في أوكرانيا لصد الهجمات الروسية، دفعة قوية في قدرات الدفاع الجوي التي تصدرها الولايات المتحدة إلى تايوان مع تزايد الطلب عليها.



ووافقت الولايات المتحدة يوم الخميس على بيع طائرات مقاتلة وقطع غيار طائرات أخرى لتايوان مقابل 330 مليون دولار، في أول صفقة من نوعها منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في كانون الثاني، مما أثار غضب بكين.



ويعزز الجيش التايواني قدراته العسكرية لتحسين سبل التصدي لأي هجوم من الصين، التي تعتبر الجزيرة أرضا تابعة لها، من خلال جهود مثل بناء غواصات خاصة للدفاع عن خطوط الإمداد البحري الحيوية.



وتلتزم الولايات المتحدة بموجب القانون بتزويد تايوان بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية، مما يثير غضب بكين المستمر.



وترفض الحكومة التايوانية مطالبات بكين بالسيادة على الجزيرة.