الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ضربات روسية على خاركيف تسفر عن إصابة 36 شخصا
أخبار دولية
2025-11-19 | 02:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ضربات روسية على خاركيف تسفر عن إصابة 36 شخصا
أسفر هجوم بمسيّرات روسية عن إصابة 36 شخصا على الأقل في مدينة خاركيف، وفق ما أعلن حاكم المنطقة التي تحمل الاسم نفسه في شرق أوكرانيا صباح الأربعاء، بعد استهدافها لليلة الثالثة على التوالي.
ومع اقتراب فصل الشتاء، صعدت موسكو ضرباتها على البنية التحتية الأوكرانية للطاقة. من جهتها، تستهدف كييف بانتظام مستودعات ومصافي نفط ومنشآت طاقة أخرى في روسيا.
وقالت شرطة خاركيف إنّ 36 شخصا على الأقل أُصيبوا في الهجوم الأخير الذي وقع خلال الليل، والذي تسبّب في أضرار في أكثر من عشرة مبانٍ سكنية ومدرسة وسوبرماركت ومحطة إسعاف فرعية، إضافة إلى أماكن أخرى.
وأضافت أن طفلين يبلغان من العمر تسعة أعوام كانا من بين الجرحى.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم خدمة الطوارئ الإقليمية يفغين فاسيلينكو، قوله إنّ عناصر الإنقاذ والشرطة أجلوا 48 شخصا، من بينهم ثلاثة أطفال، من مدخل مبنى مليء بالدخان.
أخبار دولية
روسية
خاركيف
إصابة
التالي
أستراليا تقول إنها لن تعرقل استضافة تركيا مؤتمر المناخ المقبل
الولايات المتحدة تؤكد بيع منظومة صواريخ دفاع جوي بقيمة 700 مليون دولار لتايوان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-10-03
مداهمات في الشمال تسفر عن توقيف 13 شخصًا وضبط أسلحة ومخدرات
أمن وقضاء
2025-10-03
مداهمات في الشمال تسفر عن توقيف 13 شخصًا وضبط أسلحة ومخدرات
0
أخبار دولية
2025-11-17
أوكرانيا: مقتل 3 وإصابة 10 في هجوم صاروخي روسي على خاركيف
أخبار دولية
2025-11-17
أوكرانيا: مقتل 3 وإصابة 10 في هجوم صاروخي روسي على خاركيف
0
أخبار دولية
2025-09-09
زيلينسكي: 20 شخصا قتيلا على الأقل في ضربة روسية على شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2025-09-09
زيلينسكي: 20 شخصا قتيلا على الأقل في ضربة روسية على شرق أوكرانيا
0
آخر الأخبار
2025-09-09
زيلينسكي: مقتل 20 شخصا جراء ضربة روسية على دونيتسك
آخر الأخبار
2025-09-09
زيلينسكي: مقتل 20 شخصا جراء ضربة روسية على دونيتسك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:48
طرح مشروع قرار على الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب إيران بالتعاون
أخبار دولية
06:48
طرح مشروع قرار على الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب إيران بالتعاون
0
أخبار دولية
06:39
ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الروسية على غرب أوكرانيا إلى 19
أخبار دولية
06:39
ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الروسية على غرب أوكرانيا إلى 19
0
أخبار دولية
06:38
لندن تحذّر بوتين بعد رصد سفينة روسية في المياه البريطانية
أخبار دولية
06:38
لندن تحذّر بوتين بعد رصد سفينة روسية في المياه البريطانية
0
أخبار دولية
06:35
إيران تفرج عن ناقلة نفط احتجزتها في مياه الخليج
أخبار دولية
06:35
إيران تفرج عن ناقلة نفط احتجزتها في مياه الخليج
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
02:41
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتعود ثلاثينية... واحتمال عودة الأمطار الثلاثاء
حال الطقس
02:41
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتعود ثلاثينية... واحتمال عودة الأمطار الثلاثاء
0
فنّ
2025-11-13
في جلسة تصوير جريئة... جينيفر أنيستون تتألق بجسد يخطف الأنفاس في عمر الـ56! (صور)
فنّ
2025-11-13
في جلسة تصوير جريئة... جينيفر أنيستون تتألق بجسد يخطف الأنفاس في عمر الـ56! (صور)
0
أخبار دولية
2025-11-06
مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة المحتلة
أخبار دولية
2025-11-06
مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة المحتلة
0
أخبار لبنان
2025-09-13
البستاني في ذكرى إستشهاد بشير جميل: إستشهد من أجل حلمه بلبنان جديد
أخبار لبنان
2025-09-13
البستاني في ذكرى إستشهاد بشير جميل: إستشهد من أجل حلمه بلبنان جديد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:12
ناصر الدين: تخصيص موازنات تصل إلى مليون دولار لدعم الطاقم الطبي وتعزيز الخدمات الصحية
أخبار لبنان
07:12
ناصر الدين: تخصيص موازنات تصل إلى مليون دولار لدعم الطاقم الطبي وتعزيز الخدمات الصحية
0
أمن وقضاء
06:51
بعد الغارة الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة في مخيم عين الحلوة
أمن وقضاء
06:51
بعد الغارة الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة في مخيم عين الحلوة
0
أخبار لبنان
06:27
في عريضة جديدة...نواب المعارضة يحذّرون من تعطيل اقتراع المغتربين
أخبار لبنان
06:27
في عريضة جديدة...نواب المعارضة يحذّرون من تعطيل اقتراع المغتربين
0
أخبار لبنان
06:02
مؤتمر "Beirut One" يستكمل أعماله لليوم الثاني...
أخبار لبنان
06:02
مؤتمر "Beirut One" يستكمل أعماله لليوم الثاني...
0
أخبار لبنان
05:47
جابر التقى وفد "جمعية مصارف لبنان" : للتشارك في تحمل المسؤوليات لإعادة الودائع إلى المودعين
أخبار لبنان
05:47
جابر التقى وفد "جمعية مصارف لبنان" : للتشارك في تحمل المسؤوليات لإعادة الودائع إلى المودعين
0
أخبار دولية
01:12
ترامب يصنف السعودية "حليفا رئيسيا من خارج حلف الأطلسي"
أخبار دولية
01:12
ترامب يصنف السعودية "حليفا رئيسيا من خارج حلف الأطلسي"
0
أخبار لبنان
16:03
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
أخبار لبنان
16:03
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في تايلند تميز وتفوق للجمال اللبنانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في تايلند تميز وتفوق للجمال اللبنانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
فضيحة جديدة في كواليس ملكة جمال الكون...
تقارير نشرة الاخبار
13:47
فضيحة جديدة في كواليس ملكة جمال الكون...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
16:41
قيادة الجيش تنعى شهيديها
خبر عاجل
16:41
قيادة الجيش تنعى شهيديها
2
أخبار لبنان
10:00
نواف سلام إستقبل هنيبعل القذافي: توقيفه المتمادي يستوجب حتماً اجراء مراجعة جدية في سبيل صون حقوق الأفراد
أخبار لبنان
10:00
نواف سلام إستقبل هنيبعل القذافي: توقيفه المتمادي يستوجب حتماً اجراء مراجعة جدية في سبيل صون حقوق الأفراد
3
أخبار لبنان
07:18
انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب
أخبار لبنان
07:18
انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب
4
أخبار لبنان
15:37
بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش
أخبار لبنان
15:37
بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش
5
أخبار لبنان
16:03
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
أخبار لبنان
16:03
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
6
فنّ
14:53
تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل
فنّ
14:53
تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل
7
أمن وقضاء
04:25
بدء تنفيذ قرار النيابة العامة المالية بإعادة التحويلات الخارجية
أمن وقضاء
04:25
بدء تنفيذ قرار النيابة العامة المالية بإعادة التحويلات الخارجية
8
أخبار لبنان
15:01
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان
أخبار لبنان
15:01
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More