ضربات روسية على خاركيف تسفر عن إصابة 36 شخصا

أسفر هجوم بمسيّرات روسية عن إصابة 36 شخصا على الأقل في مدينة خاركيف، وفق ما أعلن حاكم المنطقة التي تحمل الاسم نفسه في شرق أوكرانيا صباح الأربعاء، بعد استهدافها لليلة الثالثة على التوالي.



ومع اقتراب فصل الشتاء، صعدت موسكو ضرباتها على البنية التحتية الأوكرانية للطاقة. من جهتها، تستهدف كييف بانتظام مستودعات ومصافي نفط ومنشآت طاقة أخرى في روسيا.



وقالت شرطة خاركيف إنّ 36 شخصا على الأقل أُصيبوا في الهجوم الأخير الذي وقع خلال الليل، والذي تسبّب في أضرار في أكثر من عشرة مبانٍ سكنية ومدرسة وسوبرماركت ومحطة إسعاف فرعية، إضافة إلى أماكن أخرى.



وأضافت أن طفلين يبلغان من العمر تسعة أعوام كانا من بين الجرحى.



ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم خدمة الطوارئ الإقليمية يفغين فاسيلينكو، قوله إنّ عناصر الإنقاذ والشرطة أجلوا 48 شخصا، من بينهم ثلاثة أطفال، من مدخل مبنى مليء بالدخان.

