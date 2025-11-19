محكمة أميركية ترفض خطة جمهورية لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في تكساس

رفضت محكمة أميركية الثلاثاء خطة دعا إليها الرئيس دونالد ترامب لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس في ولاية تكساس تسهّل حصول الجمهوريين على خمسة مقاعد إضافية في مجلس النواب في واشنطن.



وقضت المحكمة بأن الخريطة الجديدة التي تضعف خمس مناطق ديموقراطية، لا يمكن استخدامها في انتخابات التجديد النصفي عام 2026 والتي يسعى الجمهوريون خلالها للمحافظة على الأغلبية الضئيلة التي يتمتعون فيها في مجلس النواب.



ويسعى الديموقراطيون لتحقيق فوز كبير سيتيح لهم الوقوف في وجه الرئيس الجمهوري خلال الفترة المتبقية من ولايته.



واعتبرت المحكمة أن الخريطة التي أُعيد رسمها وطعن بها الناخبون المتحدرون من أصول إفريقية وأميركية لاتينية ترقى إلى تقسيم عنصري وغير قانوني للدوائر الانتخابية.



وأمرت تكساس التي يحكمها الجمهوريون باستخدام خريطة تعود إلى العام 2021 في انتخابات التجديد النصفي التشريعية العام المقبل.



ويعد القرار الذي أعلن حاكم تكساس غريغ أبوت بأنه سيطعن به لدى المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة آخر تطور في معركة إعادة تقسيم المناطق بين الجمهوريين والديموقراطيين على مستوى البلاد.