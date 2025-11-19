الأخبار
رئيسة المكسيك تستبعد تنفيذ ضربات أميركية ضد عصابات مخدرات على أراضيها

أخبار دولية
2025-11-19 | 01:51
رئيسة المكسيك تستبعد تنفيذ ضربات أميركية ضد عصابات مخدرات على أراضيها

أعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أن تهديد الرئيس دونالد ترامب بتوجيه ضربات عسكرية أميركية ضد عصابات مخدرات داخل المكسيك أمر غير وارد.
     
وقالت في مؤتمر صحافي ردا على تحذير ترامب بأنه سيفعل "كل ما يلزم"، بما في ذلك توجيه ضربات داخل المكسيك، الشريك الاقتصادي والحليف الرئيسي للولايات المتحدة إن ذلك "لن يحدث".
     
وقالت شينباوم: "لا نريد تدخلات من أي حكومة أجنبية. هناك تعاون وتنسيق، لكن ليس تبعية".
     
وأضافت: "في المرة الأخيرة التي تدخلت فيها الولايات المتحدة في المكسيك، استولت على نصف الأراضي" في إشارة إلى الثورة المكسيكية في القرن التاسع عشر.وتابعت: "لا يمكننا السماح بتدخل".
     
وصرّح ترامب أمام صحافيين الاثنين إنه سيأمر بشن هجوم على المكسيك إذا لزم الأمر في إطار حملته على تهريب المخدرات.
     
ويأتي تهديد ترامب في الوقت الذي تنشر الولايات المتحدة حاملة طائرات وقوات عسكرية قرب فنزويلا للضغط على الرئيس اليساري نيكولاس مادورو، متهمة إياه بقيادة كارتل مخدرات.
     

أخبار دولية

المكسيك

كلاوديا شينباوم

ترامب

ضربات عسكرية أميركية

مخدرات

