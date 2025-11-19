الأخبار
ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الروسية على غرب أوكرانيا إلى 19

أخبار دولية
2025-11-19 | 06:39
ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الروسية على غرب أوكرانيا إلى 19

قُتل 19 شخصا على الأقل وأُصيب 66 من بينهم 16 طفلا بجروح في الضربات الروسية التي استهدفت غرب أوكرانيا، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الداخلية وأجهزة الإنقاذ.
     
وأشار المصدران عبر تلغرام إلى أن القصف "ألحق أضرارا بعدد من المباني السكنية والمنشآت الصناعية والمستودعات"، مما تسبب بـ"حرائق ضخمة".

أخبار دولية

قتلى

الضربات الروسية

أوكرانيا

طرح مشروع قرار على الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب إيران بالتعاون
لندن تحذّر بوتين بعد رصد سفينة روسية في المياه البريطانية
مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار دولية
2025-11-06

ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة شحن قرب مطار لويفيل الأميركي إلى 12

LBCI
أخبار دولية
2025-10-12

ارتفاع حصيلة القتلى في انفجار مصنع للمتفجرات في ولاية تينيسي الأميركية

LBCI
أخبار دولية
2025-11-04

ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار في الفيليبين إلى 26 قتيلا

LBCI
أخبار دولية
2025-10-22

ارتفاع حصيلة انفجار شاحنة صهريج في نيجيريا إلى 39 قتيلا و60 جريحا

LBCI
أخبار دولية
11:18

أرامكو: السعودية ستوقع اتفاقات للطاقة مع أميركا بقيمة 30 مليار دولار

LBCI
أخبار دولية
11:13

وزير الطاقة الأميركي: لا أنشطة تخصيب في الاتفاق النووي المدني مع السعودية

LBCI
أخبار دولية
11:11

سوريا تندّد بزيارة نتنياهو "غير الشرعية" إلى أراضيها

LBCI
أخبار دولية
11:09

الولايات المتحدة تطلب من اليمن الانضمام إلى القوة الدولية في غزة

LBCI
أمن وقضاء
02:02

أمن الدولة: توقيف مروّج مخدرات في برج قلاوي - بنت جبيل

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-10

رئيس المفوضية الأوروبية: سنعلق دعمنا الثنائي لإسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-22

تدابير سير في وسط بيروت بمناسبة إقامة اعتصام لرابطة قدامى القوى المسلّحة

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-07

ما قصّة اقتراح قائد الجيش لوقف العمل في خطة حصر السلاح؟

LBCI
أخبار لبنان
07:12

ناصر الدين: تخصيص موازنات تصل إلى مليون دولار لدعم الطاقم الطبي وتعزيز الخدمات الصحية

LBCI
أمن وقضاء
06:51

بعد الغارة الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة في مخيم عين الحلوة

LBCI
أخبار لبنان
06:27

في عريضة جديدة...نواب المعارضة يحذّرون من تعطيل اقتراع المغتربين

LBCI
أخبار لبنان
06:02

مؤتمر "Beirut One" يستكمل أعماله لليوم الثاني...

LBCI
أخبار لبنان
05:47

جابر التقى وفد "جمعية مصارف لبنان" : للتشارك في تحمل المسؤوليات لإعادة الودائع إلى المودعين

LBCI
أخبار دولية
01:12

ترامب يصنف السعودية "حليفا رئيسيا من خارج حلف الأطلسي"

LBCI
أخبار لبنان
16:03

استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في تايلند تميز وتفوق للجمال اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

فضيحة جديدة في كواليس ملكة جمال الكون...

LBCI
أخبار لبنان
07:18

انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب

LBCI
خبر عاجل
16:41

قيادة الجيش تنعى شهيديها

LBCI
أخبار لبنان
15:37

بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش

LBCI
أمن وقضاء
04:25

بدء تنفيذ قرار النيابة العامة المالية بإعادة التحويلات الخارجية

LBCI
فنّ
14:53

تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
16:03

استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة

LBCI
أخبار لبنان
15:01

الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان

LBCI
حال الطقس
02:41

ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتعود ثلاثينية... واحتمال عودة الأمطار الثلاثاء

