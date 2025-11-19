الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الروسية على غرب أوكرانيا إلى 19
أخبار دولية
2025-11-19 | 06:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الروسية على غرب أوكرانيا إلى 19
قُتل 19 شخصا على الأقل وأُصيب 66 من بينهم 16 طفلا بجروح في الضربات الروسية التي استهدفت غرب أوكرانيا، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الداخلية وأجهزة الإنقاذ.
وأشار المصدران عبر تلغرام إلى أن القصف "ألحق أضرارا بعدد من المباني السكنية والمنشآت الصناعية والمستودعات"، مما تسبب بـ"حرائق ضخمة".
أخبار دولية
قتلى
الضربات الروسية
أوكرانيا
التالي
طرح مشروع قرار على الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب إيران بالتعاون
لندن تحذّر بوتين بعد رصد سفينة روسية في المياه البريطانية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-11-06
ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة شحن قرب مطار لويفيل الأميركي إلى 12
أخبار دولية
2025-11-06
ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة شحن قرب مطار لويفيل الأميركي إلى 12
0
أخبار دولية
2025-10-12
ارتفاع حصيلة القتلى في انفجار مصنع للمتفجرات في ولاية تينيسي الأميركية
أخبار دولية
2025-10-12
ارتفاع حصيلة القتلى في انفجار مصنع للمتفجرات في ولاية تينيسي الأميركية
0
أخبار دولية
2025-11-04
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار في الفيليبين إلى 26 قتيلا
أخبار دولية
2025-11-04
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار في الفيليبين إلى 26 قتيلا
0
أخبار دولية
2025-10-22
ارتفاع حصيلة انفجار شاحنة صهريج في نيجيريا إلى 39 قتيلا و60 جريحا
أخبار دولية
2025-10-22
ارتفاع حصيلة انفجار شاحنة صهريج في نيجيريا إلى 39 قتيلا و60 جريحا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:18
أرامكو: السعودية ستوقع اتفاقات للطاقة مع أميركا بقيمة 30 مليار دولار
أخبار دولية
11:18
أرامكو: السعودية ستوقع اتفاقات للطاقة مع أميركا بقيمة 30 مليار دولار
0
أخبار دولية
11:13
وزير الطاقة الأميركي: لا أنشطة تخصيب في الاتفاق النووي المدني مع السعودية
أخبار دولية
11:13
وزير الطاقة الأميركي: لا أنشطة تخصيب في الاتفاق النووي المدني مع السعودية
0
أخبار دولية
11:11
سوريا تندّد بزيارة نتنياهو "غير الشرعية" إلى أراضيها
أخبار دولية
11:11
سوريا تندّد بزيارة نتنياهو "غير الشرعية" إلى أراضيها
0
أخبار دولية
11:09
الولايات المتحدة تطلب من اليمن الانضمام إلى القوة الدولية في غزة
أخبار دولية
11:09
الولايات المتحدة تطلب من اليمن الانضمام إلى القوة الدولية في غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
02:02
أمن الدولة: توقيف مروّج مخدرات في برج قلاوي - بنت جبيل
أمن وقضاء
02:02
أمن الدولة: توقيف مروّج مخدرات في برج قلاوي - بنت جبيل
0
آخر الأخبار
2025-09-10
رئيس المفوضية الأوروبية: سنعلق دعمنا الثنائي لإسرائيل
آخر الأخبار
2025-09-10
رئيس المفوضية الأوروبية: سنعلق دعمنا الثنائي لإسرائيل
0
أمن وقضاء
2025-09-22
تدابير سير في وسط بيروت بمناسبة إقامة اعتصام لرابطة قدامى القوى المسلّحة
أمن وقضاء
2025-09-22
تدابير سير في وسط بيروت بمناسبة إقامة اعتصام لرابطة قدامى القوى المسلّحة
0
أمن وقضاء
2025-11-07
ما قصّة اقتراح قائد الجيش لوقف العمل في خطة حصر السلاح؟
أمن وقضاء
2025-11-07
ما قصّة اقتراح قائد الجيش لوقف العمل في خطة حصر السلاح؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:12
ناصر الدين: تخصيص موازنات تصل إلى مليون دولار لدعم الطاقم الطبي وتعزيز الخدمات الصحية
أخبار لبنان
07:12
ناصر الدين: تخصيص موازنات تصل إلى مليون دولار لدعم الطاقم الطبي وتعزيز الخدمات الصحية
0
أمن وقضاء
06:51
بعد الغارة الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة في مخيم عين الحلوة
أمن وقضاء
06:51
بعد الغارة الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة في مخيم عين الحلوة
0
أخبار لبنان
06:27
في عريضة جديدة...نواب المعارضة يحذّرون من تعطيل اقتراع المغتربين
أخبار لبنان
06:27
في عريضة جديدة...نواب المعارضة يحذّرون من تعطيل اقتراع المغتربين
0
أخبار لبنان
06:02
مؤتمر "Beirut One" يستكمل أعماله لليوم الثاني...
أخبار لبنان
06:02
مؤتمر "Beirut One" يستكمل أعماله لليوم الثاني...
0
أخبار لبنان
05:47
جابر التقى وفد "جمعية مصارف لبنان" : للتشارك في تحمل المسؤوليات لإعادة الودائع إلى المودعين
أخبار لبنان
05:47
جابر التقى وفد "جمعية مصارف لبنان" : للتشارك في تحمل المسؤوليات لإعادة الودائع إلى المودعين
0
أخبار دولية
01:12
ترامب يصنف السعودية "حليفا رئيسيا من خارج حلف الأطلسي"
أخبار دولية
01:12
ترامب يصنف السعودية "حليفا رئيسيا من خارج حلف الأطلسي"
0
أخبار لبنان
16:03
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
أخبار لبنان
16:03
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في تايلند تميز وتفوق للجمال اللبنانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في تايلند تميز وتفوق للجمال اللبنانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
فضيحة جديدة في كواليس ملكة جمال الكون...
تقارير نشرة الاخبار
13:47
فضيحة جديدة في كواليس ملكة جمال الكون...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:18
انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب
أخبار لبنان
07:18
انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب
2
خبر عاجل
16:41
قيادة الجيش تنعى شهيديها
خبر عاجل
16:41
قيادة الجيش تنعى شهيديها
3
أخبار لبنان
15:37
بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش
أخبار لبنان
15:37
بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش
4
أمن وقضاء
04:25
بدء تنفيذ قرار النيابة العامة المالية بإعادة التحويلات الخارجية
أمن وقضاء
04:25
بدء تنفيذ قرار النيابة العامة المالية بإعادة التحويلات الخارجية
5
فنّ
14:53
تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل
فنّ
14:53
تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل
6
أخبار لبنان
16:03
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
أخبار لبنان
16:03
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
7
أخبار لبنان
15:01
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان
أخبار لبنان
15:01
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان
8
حال الطقس
02:41
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتعود ثلاثينية... واحتمال عودة الأمطار الثلاثاء
حال الطقس
02:41
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتعود ثلاثينية... واحتمال عودة الأمطار الثلاثاء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More