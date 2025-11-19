ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الروسية على غرب أوكرانيا إلى 19

قُتل 19 شخصا على الأقل وأُصيب 66 من بينهم 16 طفلا بجروح في الضربات الروسية التي استهدفت غرب أوكرانيا، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الداخلية وأجهزة الإنقاذ.



وأشار المصدران عبر تلغرام إلى أن القصف "ألحق أضرارا بعدد من المباني السكنية والمنشآت الصناعية والمستودعات"، مما تسبب بـ"حرائق ضخمة".