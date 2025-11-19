لندن تحذّر بوتين بعد رصد سفينة روسية في المياه البريطانية

حذّر وزير الدفاع البريطاني جون هيلي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد رصد سفينة عسكرية روسية في المياه البريطانية للمرة الثانية هذا العام.



وقال وزير الدفاع في مؤتمر صحافي: "رسالتي إلى روسيا وإلى بوتين هي التالية: نحن نراكم. نعلم ما تفعلون. وفي حال توجهت سفينة يانتار جنوبا خلال الأسبوع، فنحن جاهزون".