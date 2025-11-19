نتنياهو يزور القوات الإسرائيلية على الجانب السوري من خط فضّ الاشتباك

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوات إسرائيلية متمركزة داخل الأراضي السورية، بحسب ما أفاد متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية وكالة فرانس برس.



وجاءت الزيارة في المناطق التي احتلتها القوات الإسرائيلية العام الماضي خلف الحدود المرسومة بين البلدَين بموجب اتفاقية فضّ الاشتباك الموقّعة بينهما عام 1974.



ورافق نتنياهو وزير الخارجية جدعون ساعر، والدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، ورئيس الشاباك دافيد زيني، وفقا للمتحدث.