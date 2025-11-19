نتنياهو: التواجد العسكري الإسرائيلي في المنطقة العازلة بسوريا "بالغ الأهمية"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تواجد قواته في المنطقة العازلة بسوريا "بالغ الأهمية"، وذلك خلال زيارته جنودًا إسرائيليين يتمركزون في الجانب السوري من خط فضّ الاشتباك.وأكد نتنياهو في فيديو نشره مكتبه "نحن نولي أهمية بالغة لقدرتنا هنا – سواء الدفاعية أو الهجومية. هذه مهمة يمكن أن تتطور في أي لحظة، لكننا نعتمد عليكم".