بن سلمان وترامب شاركا في منتدى الاستثمار الأميركي السعودي

رأى الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن ولي العهد السعودي قائد جريء وملتزم بالعلاقات بينهم والولايات المتحدة.وأكد ترامب، خلال مشاركته في منتدى الاستثمار الأميركي السعودي، أن السعودية أكبر حليف للولايات المتحدة من خارج الناتو.وأشار الى أن أميركا ستعمل على اعتماد الصفقة الدفاعية مع السعودية بأسرع ما يمكن.وقال: "نملك أفضل الأنظمة العسكرية وسنزود السعودية بها".ولفت الى أن الولايات المتحدة قد تتوصل لاتفاق مع إيران قريبًا.كما أوضح أن اتفاقات بقيمة 270 مليار دولار ستوقع اليوم بين شركات أميركية وسعودية.بدوره، قال الأمير محمد بن سلمان: "وضعنا أسس تعزيز الشراكة بين السعودية وأميركا ".ودعا بن سلمان لاغتنام الفرص الجاذبة التي توفرها الشراكة السعودية الأميركية.وأكد أن السعودية ستوقع استثمارات جديدة مع أميركا في عدة مجالات.