الجيش الإسرائيلي يقول إنه يستهدف مواقع لحماس في غزة ردا على "خرق" لوقف إطلاق النار

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ بقصف أهداف تابعة لحركة حماس في أنحاء قطاع غزة، بعدما فتح مسلحون النار تجاه منطقة كانت قواته تعمل فيها في خان يونس بجنوب القطاع.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن هذا "يشكل خرقا لاتفاق وقف النار، من دون وقوع إصابات. ردّا على ذلك بدأ جيش الدفاع بمهاجمة أهداف إرهابية لحماس في أنحاء قطاع غزة".



من جهته، أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على القطاع، بينهم طفلان.