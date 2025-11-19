ترامب يقول إنه سيعمل على حل الصراع في السودان بناء على طلب ولي العهد السعودي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيعمل على إنهاء الحرب في السودان بعد أن طلب منه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التدخل لحل الصراع.وقال ترامب في مؤتمر استثماري سعودي، بعد يوم من لقائه بالحاكم الفعلي للسعودية في البيت الأبيض: "لقد بدأنا العمل على ذلك بالفعل".وأضاف أنه بدأ دراسة القضية بعد نصف ساعة من شرح ولي العهد لأهميتها.