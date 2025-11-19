الأخبار
ترامب يقول إنه سيعمل على حل الصراع في السودان بناء على طلب ولي العهد السعودي
أخبار دولية
2025-11-19 | 13:12
ترامب يقول إنه سيعمل على حل الصراع في السودان بناء على طلب ولي العهد السعودي
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيعمل على إنهاء الحرب في السودان بعد أن طلب منه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التدخل لحل الصراع.
وقال ترامب في مؤتمر استثماري سعودي، بعد يوم من لقائه بالحاكم الفعلي للسعودية في البيت الأبيض: "لقد بدأنا العمل على ذلك بالفعل".
وأضاف أنه بدأ دراسة القضية بعد نصف ساعة من شرح ولي العهد لأهميتها.
أخبار دولية
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
02:59
إيلون ماسك وكريستيانو رونالدو يحضران عشاء ترامب مع ولي العهد السعودي
أخبار دولية
02:59
إيلون ماسك وكريستيانو رونالدو يحضران عشاء ترامب مع ولي العهد السعودي
آخر الأخبار
2025-11-18
ترامب: ولي العهد السعودي لم يكن يعلم شيئا عن مقتل خاشقجي
آخر الأخبار
2025-11-18
ترامب: ولي العهد السعودي لم يكن يعلم شيئا عن مقتل خاشقجي
آخر الأخبار
2025-11-18
ترامب: نرحب بإعلان ولي العهد السعودي زيادة استثمارات بلاده في الولايات المتحدة إلى ترليون دولار
آخر الأخبار
2025-11-18
ترامب: نرحب بإعلان ولي العهد السعودي زيادة استثمارات بلاده في الولايات المتحدة إلى ترليون دولار
آخر الأخبار
2025-11-18
ترامب: ولي العهد السعودي "مذهل على صعيد حقوق الإنسان"
آخر الأخبار
2025-11-18
ترامب: ولي العهد السعودي "مذهل على صعيد حقوق الإنسان"
اخترنا لكم
أخبار دولية
14:26
الأردن يندد بزيارة نتانياهو "الاستفزازية" إلى سوريا
أخبار دولية
14:26
الأردن يندد بزيارة نتانياهو "الاستفزازية" إلى سوريا
أخبار دولية
13:39
غوتيريش يعتبر زيارة نتانياهو إلى سوريا "مقلقة"
أخبار دولية
13:39
غوتيريش يعتبر زيارة نتانياهو إلى سوريا "مقلقة"
تقارير نشرة الاخبار
13:10
تصعيد إسرائيلي جديد: هجوم على عين الحلوة وتمهيد لعمليات محدودة ضد حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:10
تصعيد إسرائيلي جديد: هجوم على عين الحلوة وتمهيد لعمليات محدودة ضد حزب الله
أخبار دولية
12:38
بن سلمان وترامب شاركا في منتدى الاستثمار الأميركي السعودي
أخبار دولية
12:38
بن سلمان وترامب شاركا في منتدى الاستثمار الأميركي السعودي
زوارنا يقرأون الآن
أخبار لبنان
2025-11-16
اعتصام تضامنيّ مع الأسرى في السجون الاسرائيلية
أخبار لبنان
2025-11-16
اعتصام تضامنيّ مع الأسرى في السجون الاسرائيلية
آخر الأخبار
2025-09-05
معلومات عن تبادل إطلاق نار وسماع اصوات انفجار قذائف صاروخية داخل مخيم شاتيلا إثر خلافات بين تجار مخدرات وخارجين عن القانون
آخر الأخبار
2025-09-05
معلومات عن تبادل إطلاق نار وسماع اصوات انفجار قذائف صاروخية داخل مخيم شاتيلا إثر خلافات بين تجار مخدرات وخارجين عن القانون
أخبار لبنان
2025-11-15
برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"
أخبار لبنان
2025-11-15
برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"
موضة وجمال
2025-11-02
سارة لينا أبو جودة تصل إلى تايلند للمشاركة في ملكة جمال الكون... وهكذا علّقت (صور)
موضة وجمال
2025-11-02
سارة لينا أبو جودة تصل إلى تايلند للمشاركة في ملكة جمال الكون... وهكذا علّقت (صور)
بالفيديو
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الرياض… من احتضان الجاليات إلى الاحتفاء بثقافتها في فعالية "إنسجام عالمي"
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الرياض… من احتضان الجاليات إلى الاحتفاء بثقافتها في فعالية "إنسجام عالمي"
أخبار لبنان
13:45
وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه
أخبار لبنان
13:45
وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه
تقارير نشرة الاخبار
13:44
استقبال غير مسبوق في واشنطن: ترامب يحتفي ببن سلمان بترحاب استثنائي وصفقات هائلة
تقارير نشرة الاخبار
13:44
استقبال غير مسبوق في واشنطن: ترامب يحتفي ببن سلمان بترحاب استثنائي وصفقات هائلة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
"بيروت وان" في اليوم الثاني مؤتمر محادثات نهوض بالاقتصاد اللبنانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:26
"بيروت وان" في اليوم الثاني مؤتمر محادثات نهوض بالاقتصاد اللبنانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الجيش اللبناني يقدم شهيدين جديدين في الحرب ضد المخدرات... وأحد أخطر المطلوبين يسقط في الشراونة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الجيش اللبناني يقدم شهيدين جديدين في الحرب ضد المخدرات... وأحد أخطر المطلوبين يسقط في الشراونة
أخبار لبنان
13:22
المجموعات الإغترابية تنظم ماراثون لضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
أخبار لبنان
13:22
المجموعات الإغترابية تنظم ماراثون لضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إنذارات وإخلاءات وضربات… الجنوب تحت العدوان الإسرائيلي المتصاعد
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إنذارات وإخلاءات وضربات… الجنوب تحت العدوان الإسرائيلي المتصاعد
تقارير نشرة الاخبار
13:15
الاحتلال الاسرائيلي يزعم استهداف مجمع تدريب في قلب عين الحلوة وحماس ترد: مجرد منشأة رياضية
تقارير نشرة الاخبار
13:15
الاحتلال الاسرائيلي يزعم استهداف مجمع تدريب في قلب عين الحلوة وحماس ترد: مجرد منشأة رياضية
تقارير نشرة الاخبار
13:10
تصعيد إسرائيلي جديد: هجوم على عين الحلوة وتمهيد لعمليات محدودة ضد حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:10
تصعيد إسرائيلي جديد: هجوم على عين الحلوة وتمهيد لعمليات محدودة ضد حزب الله
الأكثر قراءة
أخبار لبنان
07:18
انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب
أخبار لبنان
07:18
انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب
خبر عاجل
16:41
قيادة الجيش تنعى شهيديها
خبر عاجل
16:41
قيادة الجيش تنعى شهيديها
أمن وقضاء
12:10
أدرعي: حزب الله يعمل على ترميم منشآته في قرية بيت ليف الجنوبية وتم ابلاغ الالية ولم يعالج
أمن وقضاء
12:10
أدرعي: حزب الله يعمل على ترميم منشآته في قرية بيت ليف الجنوبية وتم ابلاغ الالية ولم يعالج
أخبار لبنان
15:37
بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش
أخبار لبنان
15:37
بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش
أمن وقضاء
04:25
بدء تنفيذ قرار النيابة العامة المالية بإعادة التحويلات الخارجية
أمن وقضاء
04:25
بدء تنفيذ قرار النيابة العامة المالية بإعادة التحويلات الخارجية
فنّ
14:53
تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل
فنّ
14:53
تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل
أخبار لبنان
16:03
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
أخبار لبنان
16:03
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
أخبار لبنان
15:01
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان
أخبار لبنان
15:01
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان
