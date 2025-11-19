غوتيريش يعتبر زيارة نتانياهو إلى سوريا "مقلقة"

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إثر الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على نحو علني لقواته المنتشرة في سوريا داخل منطقة عازلة مخصّصة لفصل قوات البلدين "مقلقة".



ونقل المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، عن الأمين العام للأمم المتحدة قوله إن "هذه الزيارة التي جرت علنا وبصورة صريحة تُعد مقلقة على أقل تقدير. ندعو إسرائيل إلى احترام اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974".