الأردن يندد بزيارة نتانياهو "الاستفزازية" إلى سوريا

نددت وزارة الخارجية الأردنية في بيان بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الاستفزازية" إلى الجانب السوري من خط فضّ الاشتباك حيث يتمركز جنود إسرائيليون.



وأكّد المتحدث الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي في البيان "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا الانتهاك الخطير الذي يمثّل مساسا بسيادة دولة عربية، وتصعيدا استفزازيا خطيرا غير مقبول".



وشدّد على "ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها"، مؤكدا "وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها".



ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية اللا شرعية على سوريا، وإنهاء احتلال جزء من أراضيها، وكذلك إلزامها احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

