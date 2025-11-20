ترامب: سألتقي الجمعة رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصته "تروث سوشل" أنه سيلتقي رئيس بلدية نيويورك الاشتراكي المنتخب زهران ممداني الجمعة في المكتب البيضوي.



وكتب ترامب: "طلب رئيس بلدية نيويورك الشيوعي، زهران ممداني، لقاء. قررنا أن يكون هذا اللقاء في المكتب البيضوي الجمعة 21 تشرين الثاني".



وأكدت المتحدثة باسم ممداني دورا بيكيك اللقاء وقالت في بيان الأربعاء: "كما هي العادة لأي إدارة جديدة لرئاسة بلدية المدينة، يخطط رئيس بلدية المدينة المنتخب للقاء الرئيس ترامب في واشنطن لمناقشة السلامة العامة والأمن الاقتصادي وأجندة القدرة على تحمل التكاليف التي صوت لصالحها أكثر من مليون نيويوركي قبل أسبوعين فقط".

