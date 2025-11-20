الأخبار
ترامب يوقّع مشروع قانون نشر وثائق إبستين

2025-11-20 | 00:57
ترامب يوقّع مشروع قانون نشر وثائق إبستين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الأربعاء أنه وقّع مشروع القانون الذي يلزم إدارته بنشر وثائق تتعلق بجيفري إبستين، رجل الأعمال المدان بالضلوع في شبكة واسعة للاتجار الجنسي أثارت إحدى أكبر الفضائح في البلاد.
     
وقال ترامب على منصته "تروث سوشل" إنه "وقّع للتوّ مشروع القانون لنشر ملفات إبستين" مجددا اتهامه لخصومه الديموقراطيين بإخفاء الحقيقة.
     
ويمنح مشروع القانون الذي أقره الكونغرس الثلاثاء وزارة العدل شهرا واحدا لنشر الوثائق غير المصنفة سرية التي بحوزتها حول رجل الأعمال الذي عثر عليه مشنوقا في زنزانته عام 2019 قبل محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم جنسية، وشريكته غيلاين ماكسويل التي تمضي عقوبة بالسجن مدتها 20 عاما، وجميع الأشخاص المتورطين في الإجراءات القانونية ذات الصلة.
     
وأثار انتحار جيفري إبستين في زنزانته العديد من نظريات المؤامرة التي تفيد بأن رجل الأعمال هذا الذي يتمتع باتصالات واسعة في الدوائر السياسية والتجارية والترفيهية، قُتل لمنعه من نشر وثائق ستكون محرجة لشخصيات بارزة.
     
 

