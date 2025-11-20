إنقاذ جميع ركاب عبّارة كورية جنوبية جنحت على جزيرة غير مأهولة

أنقذ خفر السواحل في كوريا الجنوبية ركاب عبّارة وأفراد طاقمها بعدما جنحت على جزيرة غير مأهولة قبالة الساحل الجنوبي الغربي للبلاد.



وقال خفر السواحل إن العبّارة التي أبحرت الأربعاء من جزيرة جيجو الجنوبية متجهة إلى مدينة موكبو الساحلية جنحت قرابة الثامنة مساء (11,00 صباحا بتوقيت غرينتش).



ولم تسجّل إصابات، وقد نقل 246 راكبا و21 من أفراد الطاقم إلى ميناء قريب على متن مراكب إنقاذ، حسبما ذكر بيان لخفر السواحل.



وقال مسؤول خفر السواحل كيم يونغ-جين إن الحادثة قد تكون ناجمة عن "أخطاء" بشرية ارتكبها الطاقم.



