مسلحون يقتلون شخصين في هجوم على كنيسة في نيجيريا

قُتل شخصان مساء الثلاثاء بهجوم نفّذه مسلحون في كنيسة في غرب نيجيريا وصوِّر بالفيديو وبث عبر الإنترنت، فيما تواجه البلاد أزمة أمنية متفاقمة.



ويأتي الهجوم بعد أيام من اختطاف 25 تلميذة من مدرسة ثانوية للبنات في بلدة ماغا في شمال غرب نيجيريا، وقد تمكّنت إحداهن من الفرار من الخاطفين بحسب السلطات.



ووقع على الكنيسة وعملية الخطف بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر باتخاذ إجراء عسكري بسبب ما يقول إنه قتل للمسيحيين في نيجيريا، في ادعاء رفضته الحكومة النيجيرية.



وصوّر الهجوم الذي استهدف كنيسة في بلدة إروكو في ولاية كوارا مساء الثلاثاء، بكاميرا الكنيسة التي تسجّل القداسات.



ويُظهر الفيديو توقف القداس بسبب إطلاق نار فيما يُسمع صراخ أطفال في الخارج. ويظهر فيه رجل مسلح يطارد مصلين، بينما يسرق آخرون ممتلكاتهم.



وأفادت شرطة كوارا في بيان بأن شرطة إروكو "بالتعاون مع الحراس استجابوا بسرعة لصوت طلقات نارية سمعت من أطراف البلدة، ما دفع المجرمين إلى الفرار إلى الأحراج".



وأضافت: "بعد عملية بحث مكثفة في المنطقة، عثر على ضحية ذكر... السيد أديريمي مقتولا برصاصة داخل كنيسة المسيح الرسولية... بينما عثر على ضحية أخرى لطلق ناري في الأحراج، وهو السيد توندي أسابا أجايي".



وذكر البيان أن رجلا آخر أصيب في الهجوم ونقل لتلقي العلاج في المستشفى.