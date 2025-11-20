إصابة العشرات بعد اصطدام قطارين في جمهورية التشيك

ذكر مسؤولون ووسائل إعلام محلية أن قطاري ركاب اصطدما في جمهورية التشيك، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل بجروح خطيرة و40 آخرين بجروح طفيفة.



وقالت خدمات الإطفاء والإنقاذ إن الحادث وقع في منطقة تبعد نحو 132 كيلومترًا جنوبي براج.



وأضافت أنه تم إخراج جميع الركاب من كلا القطارين.



وكشفت متحدثة باسم مستشفى إقليمي لوكالة سي.تي.كيه للأنباء أن خمسة أشخاص نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح خطيرة.



وقال وزير النقل مارتن كوبكا في منشور على منصة "إكس" إن التحقيقات في ملابسات الحادث لا تزال جارية، لكن المعلومات الأولية تظهر أن أحد القطارين تجاوز إشارة على الأرجح.



