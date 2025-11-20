23 قتيلا بنيران قوات باكستانية قرب الحدود مع أفغانستان

أعلنت قوات الأمن الباكستانية أنها قتلت 23 مسلحا في عمليتين بالقرب من الحدود الأفغانية، وذلك بعد أسبوع من تفجير انتحاري أسفر عن سقوط 12 قتيلا في إسلام آباد وتبناه فصيل مرتبط بحركة طالبان الباكستانية.



وقالت القوات المسلحة في بيان، إن المسلحين ينتمون إلى الحركة أو مجموعات مرتبطة بها، متهمة الهند، العدو اللدود لباكستان، بدعمهم.



وأوضح الجيش الباكستاني أن العمليتين جرتا في منطقة كورام بإقليم خيبر بختونخوا حيث ينشط التمرد المسلح عبر الحدود، وتفاقم منذ عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021.



وتعهد بأن "تواصل باكستان بكل قوة القضاء على آفة الإرهاب المدعوم والممول من الخارج من البلاد".

