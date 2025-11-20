الولايات المتحدة "لن تشارك" في المباحثات الرسمية لمجموعة العشرين

شدّد البيت الأبيض الخميس على أن الولايات المتحدة لن تشارك في قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد في جوهانسبرغ نهاية هذا الأسبوع، نافيا بذلك صحة تصريحات لرئيس جنوب إفريقيا قال فيها إن واشنطن ترغب في المشاركة.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إحاطة صحافية إن "الولايات المتحدة لن تشارك في المحادثات الرسمية في مجموعة العشرين بجنوب إفريقيا"، وأضافت "لقد تحدّث رئيس جنوب إفريقيا بعض الشيء ضد الولايات المتحدة والرئيس الأميركي في وقت سابق اليوم، وهذه اللغة ليست محل تقدير لدى الرئيس أو فريقه".