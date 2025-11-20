الأخبار
خمسة شهداء بينهم طفلة في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
أخبار دولية
2025-11-20 | 15:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
خمسة شهداء بينهم طفلة في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
أعلن الدفاع المدني في غزة الخميس مقتل خمسة أشخاص بينهم طفلة تبلغ عاما واحدا في غارات جوية إسرائيلية على جنوب القطاع فجرا، ما يرفع الى 32 عدد القتلى جراء الضربات التي شنّتها الدولة العبرية منذ الأربعاء، في ظل تبادلها وحركة حماس الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
وشهد القطاع الأربعاء أحد أكثر الأيام دموية منذ سريان وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول بناء على اتفاق يستند الى خطة للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وحذّرت قطر، وهي إحدى الدول الوسيطة في المفاوضات، من أن الضربات الإسرائيلية تشكل "تصعيدا خطيرا" قد يقوض الهدنة السارية.
وتزامن استئناف إسرائيل ضرباتها على القطاع الفلسطيني المدمّر بعد عامين من الحرب، مع غارات شنّتها الأربعاء على جنوب لبنان قالت إنها استهدفت مواقع لحزب الله الذي تتهمه بإعادة بناء قدراته بعد نحو عام من توصل الطرفين الى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأفاد الدفاع المدني في قطاع غزة عن مقتل خمسة أشخاص في قصف إسرائيلي جنوب القطاع، في الجزء الذي لا يزال خاضعا للسيطرة الإسرائيلية بموجب هذه المرحلة من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد مجمع ناصر الطبي استقبال جثث القتلى الخمسة، مشيرا الى أن بينهم طفلة عمرها عام واحد.
وقال صبري أبو سبت الذي فقد ابنه وحفيدته في غارة على شرق خان يونس، "قصفونا بينما كنا نائمين، كنا نائمين مسالمين، نحن مسالمون ولا نريد الحرب".
أخبار دولية
شهداء
بينهم
غارات
إسرائيلية
