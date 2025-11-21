زيلينسكي: أوكرانيا ستعمل جاهدة لإنجاح مقترحات السلام الأميركية

أكد الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي أنّ أوكرانيا ستعمل جاهدة لإنجاح مقترحات السلام الأميركية.

وتعهد بأنها لن تفعل شيئًا لعرقلة أي مساعي دبلوماسية.

وقال زيلينسكي: "أوكرانيا بحاجة إلى السلام وأوكرانيا ستفعل كل ما يلزم حتى لا يستطيع أحد في العالم أن يقول إننا نعرقل الدبلوماسية. هذا أمر مهم".

وأضاف أنّ أوكرانيا لن تصدر أي تعليقات "طائشة".

وأوضح أنّ "المهمة الأولى للجميع، هي عملية دبلوماسية بناءة مع أميركا والشركاء”.

واعتبر انه من الضروري أن يكون هناك دعم مستقر للجيش وجميع العمليات الدفاعية المخطط لها.