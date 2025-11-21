الأخبار
زيلينسكي: أوكرانيا ستعمل جاهدة لإنجاح مقترحات السلام الأميركية

أخبار دولية
2025-11-21 | 00:51
أكد الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي أنّ أوكرانيا ستعمل جاهدة لإنجاح مقترحات السلام الأميركية. 

 

وتعهد بأنها لن تفعل شيئًا لعرقلة أي مساعي دبلوماسية.

 

وقال زيلينسكي: "أوكرانيا بحاجة إلى السلام وأوكرانيا ستفعل كل ما يلزم حتى لا يستطيع أحد في العالم أن يقول إننا نعرقل الدبلوماسية. هذا أمر مهم". 

 

وأضاف أنّ أوكرانيا لن تصدر أي تعليقات "طائشة".

 

وأوضح أنّ "المهمة الأولى للجميع، هي عملية دبلوماسية بناءة مع أميركا والشركاء”. 

 

واعتبر انه من الضروري أن يكون هناك دعم مستقر للجيش وجميع العمليات الدفاعية المخطط لها.


آخر الأخبار

أخبار دولية

أوكرانيا

ستعمل

جاهدة

لإنجاح

مقترحات

السلام

الأميركية

