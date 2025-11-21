الأخبار
سلطات محلية في اليابان تصادق على إعادة تشغيل أكبر محطة نووية في العالم

أخبار دولية
2025-11-21 | 05:46
سلطات محلية في اليابان تصادق على إعادة تشغيل أكبر محطة نووية في العالم
سلطات محلية في اليابان تصادق على إعادة تشغيل أكبر محطة نووية في العالم

صادقت السلطات المحلية في محافظة بوسط غرب اليابان الجمعة على إعادة تشغيل أكبر محطة نووية في العالم، ما يشكل مرحلة أساسية في عودة الموقع إلى الخدمة بعد كارثة فوكوشيما عام 2011 التي حملت البلاد على إغلاق جميع مفاعلاتها.

     

وأعلن هيديو هانازومي حاكم محافظة نييغاتا حيث تقع المحطة، خلال مؤتمر صحافي أنه أعطى الضوء الأخضر لمعاودة العمل، ما يتطلب إذنا أخيرا من الهيئة الناظمة للطاقة النووية في البلاد.

     

وتخلت اليابان، الدولة الفقيرة بالموارد، عن الطاقة النووية بعد الكارثة التي نتجت عن زلزال وتسونامي في محطة فوكوشيما عام 2011، وسط مخاوف أعرب عنها السكان حيال مصدر الطاقة هذا.

     

لكن البلاد تسعى حاليا لإعادة إطلاق الطاقة النووية والحد من اعتمادها على المحروقات الأحفورية المستوردة.

     

وأعيد تشغيل 14 مفاعلا بالإجمال، معظمها في غرب البلاد وجنوبها، بعد إقرار معايير صارمة على صعيد السلامة.

     

وستكون هذه أول عملية إعادة إطلاق محطة نووية تنفذها مجموعة تيبكو التي تشغل محطة فوكوشيما، منذ الكارثة.

