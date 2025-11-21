الصليب الأحمر يُعلن خفض ميزانية 2026 بنسبة 17 % وإلغاء 2900 وظيفة

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم عن خفض ميزانية العام 2026 بنسبة 17 % وإلغاء 2900 وظيفة، بسبب الانخفاض في المساعدات الدولية، على ما نقلت "فرانس برس".



وقالت رئيسة اللجنة الدولية ميريانا سبوليارتيش إن منظمتها: "ستظلّ ملتزمة بالعمل في الخطوط الأمامية في النزاعات، حيث لا يمكن سوى لقليل من المنظمات أن تعمل. لكن الواقع المالي يجبرنا على اتخاذ قرارات صعبة بهدف الحفاظ على قدرتنا على مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية الضرورية لكل من يحتاجونها".