الكرملين: أميركا لم تناقش معنا بالتفصيل خطتها للسلام في أوكرانيا

أعلن الكرملين أن الولايات المتحدة لم تناقش مع روسيا بعد بالتفصيل خطتها المقترحة لإنهاء الحرب في أوكرانيا المكونة من 28 نقطة، ولم تتلق موسكو بعد أي شيء رسمي بشأنها.وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو لا تزال منفتحة على التفاوض.وقال أيضا إن التقدم الروسي في ساحة المعركة يقلص قدرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على اتخاذ القرارات، وإن على كييف أن تتخذ "قرارا مسؤولا" الآن.