مقتل 89 مدنيا في أسبوع في هجمات متمردين إسلاميين في شرق الكونغو الديموقراطية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية الجمعة أن متمردي تحالف القوى الديموقراطية الإسلاميين قتلوا 89 مدنيا في عدة هجمات خلال أسبوع في شرق البلاد.



ويشهد شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية أعمال عنف منذ 30 عاما، حيث تنتشر فيه العديد من الجماعات المسلحة والميليشيات.



وقد استولت جماعة "ام 23" المناهضة للحكومة والمدعومة من رواندا بين كانون الثاني وشباط على مساحات واسعة من الأراضي في شمال كيفو وجنوب كيفو.



وفي الشمال حيث تنشط "ام 23"، يرتكب تحالف القوى الديموقراطية "ا ف دي"، وهي جماعة مسلحة تشكلت من متمردين أوغنديين سابقين وأعلنت ولاءها لتنظيم داعش، مجازر متكررة في مقاطعتي شمال كيفو وإيتوري.

