بوتين: الخطة الأميركية لأوكرانيا يمكن "أن تشكل أساسا لتسوية نهائية" للنزاع

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا يمكن أن "تشكّل أساسا لتسوية نهائية" للنزاع، متوعدا بالسيطرة على مزيد من الأراضي إذا رفضت كييف المقترح.



وأضاف بوتين في خلال اجتماع حكومي بثت وقائعه القنوات الروسية، أن الخطة الأميركية "يمكن أن تشكّل أساسا لتسوية سلمية نهائية، لكن هذه الخطة لا تُناقش معنا بشكل ملموس".