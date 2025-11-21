الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

زيلينسكي: أوكرانيا قد تخسر الدعم الأميركي بسبب خطة واشنطن حول إنهاء النزاع

أخبار دولية
2025-11-21 | 10:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
زيلينسكي: أوكرانيا قد تخسر الدعم الأميركي بسبب خطة واشنطن حول إنهاء النزاع
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
زيلينسكي: أوكرانيا قد تخسر الدعم الأميركي بسبب خطة واشنطن حول إنهاء النزاع

حذر الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة من أن بلاده قد تخسر الدعم الأميركي بسبب خطة واشنطن الهادفة الى إنهاء الحرب مع روسيا.
     
وقال زيلينسكي في كلمة مصورة خاطب فيها الاوكرانيين إن "أوكرانيا قد تواجه خيارا بالغ الصعوبة: خسارة الكرامة أو خطر خسارة شريك رئيسي".
 
ولفت زيلينسكي الى أنه سيقترح "بدائل" من الخطة الاميركية لإنهاء الحرب مع روسيا، متعهدا عدم "خيانة" مصالح أوكرانيا.
     
وقال: "سأطرح حججا، سأقترح بدائل"، واعدا بعدم "خيانة" أوكرانيا.
     

أخبار دولية

أوكرانيا

الدعم

الأميركي

واشنطن

إنهاء

النزاع

LBCI التالي
زيلينسكي: أوكرانيا ستعمل جاهدة لإنجاح مقترحات السلام الأميركية
خمسة شهداء بينهم طفلة في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-06

واشنطن تحض طرفي النزاع في السودان على تنفيذ الهدنة بعد موافقة قوات الدعم السريع

LBCI
أخبار دولية
2025-11-13

لافروف: نأمل ألا تتخذ واشنطن خطوات لتصعيد نزاع أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2025-10-16

زيلينسكي يأمل بأن يساهم التحرّك لتحقيق السلام في الشرق الأوسط في إنهاء حرب أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-28

زيلينسكي: أوكرانيا ستحتاج لدعم أوروبي لعامين آخرين أو ثلاثة من القتال

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:09

الجيش الإسرائيلي: قتلنا "13 إرهابيا من حماس" في ضربة الثلاثاء بجنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
09:25

كالاس: أوروبا وأوكرانيا لن تستسلما لعدوان روسيا

LBCI
أخبار دولية
09:11

مقتل شابَين فلسطينيين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

LBCI
أخبار دولية
09:01

الاتحاد الأوروبي لا يستبعد انتهاء مؤتمر المناخ كوب30 "بدون اتفاق"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-31

تدابير سير من مفرق عمشيت وصولًا إلى المدفون اعتبارًا من مساء اليوم بسبب أعمال تخطيط

LBCI
موضة وجمال
08:10

ميلانيا ترامب وهبة القواس تتألقان بالفستان نفسه من توقيع إيلي صعب

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-15

الصدي بحث في الأردن الربط الكهربائي وإستجرار الغاز

LBCI
أخبار دولية
2025-11-19

ترامب يصنف السعودية "حليفا رئيسيا من خارج حلف الأطلسي"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:16

تسجيل اللبنانيين في الخارج للانتخابات… مؤشرات أوّلية

LBCI
أخبار لبنان
06:51

جولة ميدانية للصحافيين للاطلاع على الأعمال المنجزة الطرقات تحضيرًا لزيارة البابا

LBCI
أخبار لبنان
06:48

بساط: ما يحصل يهيئ طرابلس لتكون قلب الاقتصاد لكل الشمال

LBCI
أخبار لبنان
04:03

سلام من مؤتمر "المواطنة المسؤولة": لم يعد لدينا ترف إضاعة الوقت والفرص وقد أضعنا منها الكثير

LBCI
أخبار لبنان
01:08

الحجار من باريس: نعمل بقوة لنوفر لكم ممارسة حقكم الانتخابيّ بكل سلاسة وسهولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

قبل عشرة أيام من وصول البابا... تحضيرات يعمل عليها لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:38

ثورة البيانات في المملكة: مستقبلٌ بدأ الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تصاعد إسرائيليّ: سلاح الجو باشر استعداداته والذريعة تعزيز لقدرات الحزب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
20:19

سارة لينا بو جودة ترفع اسم لبنان عالياً في حفل ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:18

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
موضة وجمال
00:00

تتويج ملكة جمال المكسيك بلقب ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

من هو نوح زعيتر؟

LBCI
أخبار لبنان
12:07

ساعات قليلة قبل اغلاق باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026...

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف المحلية ٢١-١١-٢٠٢٥

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا

LBCI
أخبار لبنان
12:11

مقررات الجلسة الحكومية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More