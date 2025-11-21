الأخبار
زيلينسكي: أوكرانيا قد تخسر الدعم الأميركي بسبب خطة واشنطن حول إنهاء النزاع
أخبار دولية
2025-11-21 | 10:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
زيلينسكي: أوكرانيا قد تخسر الدعم الأميركي بسبب خطة واشنطن حول إنهاء النزاع
حذر الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة من أن بلاده قد تخسر الدعم الأميركي بسبب خطة واشنطن الهادفة الى إنهاء الحرب مع روسيا.
وقال زيلينسكي في كلمة مصورة خاطب فيها الاوكرانيين إن "أوكرانيا قد تواجه خيارا بالغ الصعوبة: خسارة الكرامة أو خطر خسارة شريك رئيسي".
ولفت زيلينسكي الى أنه سيقترح "بدائل" من الخطة الاميركية لإنهاء الحرب مع روسيا، متعهدا عدم "خيانة" مصالح أوكرانيا.
وقال: "سأطرح حججا، سأقترح بدائل"، واعدا بعدم "خيانة" أوكرانيا.
أخبار دولية
أوكرانيا
الدعم
الأميركي
واشنطن
إنهاء
النزاع
التالي
زيلينسكي: أوكرانيا ستعمل جاهدة لإنجاح مقترحات السلام الأميركية
خمسة شهداء بينهم طفلة في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
السابق
