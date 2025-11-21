زيلينسكي: أوكرانيا قد تخسر الدعم الأميركي بسبب خطة واشنطن حول إنهاء النزاع

حذر الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة من أن بلاده قد تخسر الدعم الأميركي بسبب خطة واشنطن الهادفة الى إنهاء الحرب مع روسيا.



وقال زيلينسكي في كلمة مصورة خاطب فيها الاوكرانيين إن "أوكرانيا قد تواجه خيارا بالغ الصعوبة: خسارة الكرامة أو خطر خسارة شريك رئيسي".

ولفت زيلينسكي الى أنه سيقترح "بدائل" من الخطة الاميركية لإنهاء الحرب مع روسيا، متعهدا عدم "خيانة" مصالح أوكرانيا.



وقال: "سأطرح حججا، سأقترح بدائل"، واعدا بعدم "خيانة" أوكرانيا.

