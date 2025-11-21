مقتل تسعة على الأقل من عناصر قوة لمكافحة الجهاديين في نيجيريا

قتل مسلحون يُشتبه بانتمائهم إلى جماعة بوكو حرام تسعة أعضاء في مجموعة للدفاع عن النفس في شمال شرق نيجيريا الذي يشهد هجمات متزايدة، بحسب ما أكد أعضاء في المجموعة ومصدر في الشرطة الجمعة.

ونُفذ الكمين الخميس عندما سارعت قوة المهام المشتركة المدنية للرد على مقتل مزارع قرب وارابي، في مقاطعة غوزا القريبة من الحدود مع الكاميرون.

وقال مسؤول في القوة المدنية في وارابي لوكالة فرانس برس: "أحصيت بنفسي سبع جثث لأعضاء في قوة المهام المشتركة المدنية ومزارع واحد. ثم، هذا الصباح، عندما فتشنا الأدغال، عثرنا على جثتين أخريين".

وأكد عنصر في الشرطة في مقاطعة غوزا وقوع الهجوم، قائلا إن الجهاديين قتلوا 10 أشخاص.

وقال موسى إيليا وهو عضو أيضا في القوة المدنية، إن عناصر بوكو حرام نصبوا كمينا لرفاقه، و"قتلوا سبعة أشخاص، وفُقد ثمانية آخرون".



