الدعم السريع والإمارات ترحبان بإعلان ترامب بشأن إنهاء حرب السودان

رحّبت قوات الدعم السريع والإمارات بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيته العمل على إنهاء الحرب في السودان الذي يشهد "أسوأ أزمة إنسانية" في العالم بحسب الأمم المتحدة.



وكان الرئيس الأميركي أكد الأربعاء عزمه على إنهاء "الفظائع" الدائرة في السودان بين الدعم السريع والجيش منذ نيسان 2023، بناء على طلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



وأعرب مجلس السيادة السوداني برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مساء الأربعاء عن استعداده للتعاون مع واشنطن والرياض لإنهاء الحرب.



بدورها، قالت قوات الدعم السريع في بيان نشرته على تلغرام الجمعة إنها تتابع "باهتمام وتقدير بالغين، التحركات الدولية المكثفة بشأن الأوضاع في السودان"، مضيفة "نعلن استجابتنا الكاملة والجادة لهذه المبادرات".



ووجهت الدعم السريع "الشكر الجزيل لفخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، ولبقية قادة دول الرباعية على جهودهم المقدّرة ومساعيهم الحميدة للتوسط في النزاع السوداني من أجل وقف الحرب المفروضة علينا".



وأضافت قوات الدعم السريع "نؤكد للشعب السوداني وللمجتمع الدولي أن العقبة الحقيقية أمام تحقيق السلام هي العصابة المتحكمة في قرار القوات المسلحة من فلول النظام البائد وقيادات تنظيم الإخوان (المسلمين)".