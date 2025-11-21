ترامب. أميركا أزالت غيمة سوداء عن الشرق الأوسط بتقليص حجم إيران... وسأدعو الرئيس عون إلى البيت الأبيض

إعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن حزبَ الله ليس في وضعٍ جيد، وأن أميركا أزالَت غيمةً سوداء عن الشرقِ الأوسط بتقليصِ حجمِ إيران.كما أكد أنه سيدعو الرئيس جوزاف عون إلى البيت الأبيض.