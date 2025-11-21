المستشار الألماني يعلن أنه بحث مع ترامب الخطة الأميركية في شأن أوكرانيا

بحث المستشار الألماني فريدريش ميرتس الخطة الأميركية لإنهاء النزاع في أوكرانيا مع الرئيس دونالد ترامب، بعدما اثارت هذه المبادرة استياء كييف وحلفائها الاوروبيين.



وقال ميرتس عبر منصة "اكس": "ناقشت للتو خطة السلام لأوكرانيا مع الرئيس الأميركي في اتصال هاتفي جيد"، مضيفا: "اتفقنا على الخطوة التالية على مستوى المستشارين. سأطلع الآن الشركاء الأوروبيين" على مضمون المحادثات.