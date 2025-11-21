عراقجي يدعو رجي إلى زيارة طهران ويقول إنه مستعد أيضا لزيارة بيروت إذا تلقى دعوة رسمية

رد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي على دعوة نظيره اللبناني يوسف رجي لإجراء "جولة مفاوضات" لحل الملفات العالقة بين البلدين في دولة محايدة.



وكتب عراقجي في حسابه على منصة "إكس": "صديقي العزيز وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي دعاني في إحدى المقابلات إلى إجراء التفاوض. نحن لا نتدخّل في الشؤون الداخلية للبنان لكننا نرحّب بأي حوار بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان، ولا حاجة لبلد ثالث".



وقال عراقجي: "أدعو زميلي يوسف لزيارة طهران، وأنا مستعد أيضا لزيارة بيروت بكل سرور إذا تلقيت دعوة رسمية لذلك".