البحرية الصينية: الجيشان الأميركيّ والصينيّ عقدا محادثات أمن بحريّ صريحة وبناءة

عقد الجيشان الأميركيّ والصينيّ هذا الأسبوع محادثات أمن بحريّ "صريحة وبناءة"، مع استعادة القوتان العظميان تدريجيًا الاتصالات العسكرية بين الجيشين بعد عدة أشهر من التوترات التجارية، وفق ما أعلنت البحرية الصينية.

وذكر الحساب الرسمي لبحرية جيش التحرير الشعبيّ الصينيّ على وسائل التواصل الاجتماعيّ أنّ الاجتماعات عقدت على مستوى العمل في الفترة من 18 إلى 20 تشرين الثاني في هاواي.

وأوضحت البحرية الصينية في منشورها “أنّ الجانبين أجريا تبادلات صريحة وبناءة... وتبادلا بشكل أساسيّ وجهات النظر حول الوضع الأمنيّ البحريّ والجويّ الحالي بين الصين والولايات المتحدة".