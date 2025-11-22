مبعوث الرئيس الروسيّ: راقبوا مهاجمي خطة السلام وكيف يستفيدون من حرب لا نهاية لها

تهدف خطة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا إلى منع سقوط المزيد من القتلى الأوكرانيين وخسارة الأراضي، وفق ما أكّد مبعوث الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين الخاص لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصاديّ كيريل دميترييف.

وقالت عدة مصادر لرويترز ووسائل إعلام أخرى إنّ خطة إنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات كانت نتيجة محادثات عبر قنوات خلفية بين دميترييف وستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركيّ دونالد ترامب.

وكتب دميترييف على موقع إكس: “راقبوا عن كثب مهاجمي خطة السلام وكيف يستفيدون من حرب لا نهاية لها".