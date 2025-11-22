رئيس الأركان الفرنسي يشدّد على ضرورة "الاستعداد" لخطر الحرب في أوروبا

دافع رئيس أركان الجيش الفرنسي فابيان ماندون السبت عن مواقف أدلى بها مؤخرا عن خطر الحرب في أوروبا بعدما استنكرها عدد من المسؤولين في المعارضة، مؤكدا أن القوات المسلحة الفرنسية "مستعدة"، وأن الهدف كان "التحذير والاستعداد".



وكان ماندون رأى في كلمة خلال مؤتمر لرؤساء بلديات فرنسا الثلاثاء أنه من الضروري أن تستعيد البلاد "قوتها المعنوية لتقبل (فكرة) أننا سنعاني من أجل حماية هويتنا" وأن تكون مستعدة "لقبول فقدان أبنائها".



وانتقدت شخصيات سياسية عديدة هذه التصريحات بشدة، متهمة المسؤول العسكري الرفيع المستوى باعتماد خطاب "يدعو إلى الحرب".



وردّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت خلال مؤتمر صحافي في قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا قائلا إن رئيس الأركان "يحظى بثقتي الكاملة"، معتبرا أن كلامه "حُوِّر" بهدف "نشر الخوف".



وأضاف "يجب أن تظل فرنسا أمة قوية، بجيش قوي، ولكن أيضا بقدرة على النهوض الجماعي"، داعيا إلى "إدراك هذه المخاطر الجيوسياسية والتكاتف".



وقال الجنرال ماندون في مقابلة السبت على قناة فرانس 5 "أتفهم قلق البعض"، لكن "هدف هذه المداخلة" كان "التحذير والاستعداد".



وأضاف "الوضع يتدهور بسرعة"، و"بدا لي من المهم مشاركة هذا التقييم مع رؤساء البلديات".