إدارة ترامب تنفي أن تكون مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا "قائمة أمنيات روسية"

شددت وزارة الخارجية الأميركية على أن الخطة المؤلفة من 28 بندا لإنهاء الحرب في أوكرانيا ليست "قائمة أمنيات" صاغها الكرملين، نافية الاتهامات التي وجهها أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي.



وكان أعضاء في مجلس الشيوخ في صرحوا السبت، أن وزير الخارجية ماركو روبيو اتصل بهم وأبلغهم بأن الرئيس دونالد ترامب يروج لـ"قائمة أمنيات روسية".



وكتب تومي بيغوت، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على منصة اكس: "هذا تزييف صارخ". وقال: "كما أكد الوزير روبيو وكذلك الإدارة الأميركية بأكملها باستمرار، هذه الخطة أعدتها الولايات المتحدة، بمساهمات من قبل الروس والأوكرانيين معا".