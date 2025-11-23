الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
6 شركات طيران تلغي رحلاتها إلى فنزويلا بعد تحذير أميركي
أخبار دولية
2025-11-22 | 23:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
6 شركات طيران تلغي رحلاتها إلى فنزويلا بعد تحذير أميركي
ألغت ست شركات طيران رحلاتها إلى فنزويلا السبت، وفق ما أفادت نقابة الخطوط الجوية الفنزويلية، بعد أن حذّرت هيئة الطيران الفدرالية الأميركية من مخاطر "النشاط العسكري المتزايد"، وسط حشد الولايات المتحدة قواتها بشكل كبير في المنطقة.
وقالت رئيسة نقابة الخطوط الجوية الفنزويلية ماريسيلا دي لوايزا إن شركات الطيران الإسبانية "إيبيريا" والبرتغالية "تاب" والتشيلية "لاتام" والكولومبية "أفيانكا" والبرازيلية "غول" والترينيدادية "كاريبيان" علّقت رحلاتها إلى البلاد، من دون تحديد مدة التعليق.
وفي الأثناء، تواصل الخطوط الجوية البنمية "كوبا" والإسبانية "إير يوروبا" و"بلاس ألترا" والتركية "تركيش إيرلاينز" والفنزويلية "ليزر" تسيير رحلاتها.
والجمعة، حضّت هيئة الطيران الفدرالية الأميركية الطائرات المدنية في الأجواء الفنزويلية على "توخي الحذر" نظرا "لتدهور الوضع الأمني وتزايد النشاط العسكري في فنزويلا أو حولها".
وقالت: "قد تشكل هذه التهديدات خطرا محتملا على الطائرات على كل الارتفاعات، بما في ذلك أثناء التحليق ومرحلتي الوصول والمغادرة و/أو المطارات والطائرات على الأرض".
وأرسلت واشنطن مجموعة حاملة طائرات وسفنا حربية أخرى وطائرات شبح إلى منطقة الكاريبي في إطار ما تقول إنها عملية لمكافحة تهريب المخدرات، لكن كراكاس تتخوف من أن يكون هدفها تغيير النظام في فنزويلا.
وجاء التحذير للطائرات قبل أيام قليلة من دخول إدراج كارتل مخدرات يُزعم أن مادورو يتزعمه في قائمة الإرهاب الأميركية، حيز التنفيذ، في خطوة يعتقد البعض أنها تنذر بعمل عسكري ضد حكومته.
ونفذت القوات الأميركية ضربات ضد أكثر من 20 زورقا تزعم أنها تنقل مخدرات في البحر الكاريبي منذ أوائل أيلول، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا.
لكن الولايات المتحدة لم تنشر أي أدلة ملموسة تثبت أن الزوارق التي استهدفتها كانت تُستخدم لتهريب المخدرات أو تشكل تهديدا للبلاد، وقد تصاعدت التوترات الإقليمية نتيجة لهذه الحملة وما يرافقها من حشد عسكري.
أخبار دولية
شركات طيران
فنزويلا
واشنطن
التالي
محكمة حوثية تقضي بإعدام 17 شخصا دينوا بالتجسس للولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية
أكثر من ألفي شخص يتظاهرون "ضد الظلم" في تونس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-11-09
شركات الطيران الأميركية تلغي 1330 رحلة جوية بسبب الإغلاق
أخبار دولية
2025-11-09
شركات الطيران الأميركية تلغي 1330 رحلة جوية بسبب الإغلاق
0
أخبار دولية
2025-11-09
تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6,7 درجات
أخبار دولية
2025-11-09
تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6,7 درجات
0
أخبار دولية
2025-10-14
ترامب: مقتل 6 في غارة على قارب يشتبه في تهريبه مخدرات قبالة فنزويلا
أخبار دولية
2025-10-14
ترامب: مقتل 6 في غارة على قارب يشتبه في تهريبه مخدرات قبالة فنزويلا
0
أخبار دولية
2025-11-13
الطيران العماني تعدل جداول رحلاتها بعد توقف جزء من أسطولها عن العمل
أخبار دولية
2025-11-13
الطيران العماني تعدل جداول رحلاتها بعد توقف جزء من أسطولها عن العمل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:29
إيران: تصريحات وزير الخارجية اللبناني قوبلت فوراً برد إيجابي من عراقجي
أخبار لبنان
04:29
إيران: تصريحات وزير الخارجية اللبناني قوبلت فوراً برد إيجابي من عراقجي
0
أخبار دولية
03:51
مسؤول روسي: أوكرانيا هاجمت محطة كهرباء وتدفئة بمنطقة موسكو
أخبار دولية
03:51
مسؤول روسي: أوكرانيا هاجمت محطة كهرباء وتدفئة بمنطقة موسكو
0
علوم وتكنولوجيا
02:50
وثائق محكمة: ميتا طمست أدلة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية
علوم وتكنولوجيا
02:50
وثائق محكمة: ميتا طمست أدلة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية
0
أخبار دولية
01:48
رئيس الوزراء الكندي والمستشار الألماني أكدا دعمهما لخطة السلام الشاملة لإنهاء الحرب في غزة
أخبار دولية
01:48
رئيس الوزراء الكندي والمستشار الألماني أكدا دعمهما لخطة السلام الشاملة لإنهاء الحرب في غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-11-10
مفاجأة علمية: مشروب شائع جداً يقلّل خطر اضطراب ضربات القلب بنسبة 39٪
صحة وتغذية
2025-11-10
مفاجأة علمية: مشروب شائع جداً يقلّل خطر اضطراب ضربات القلب بنسبة 39٪
0
منوعات
15:30
حطّم زجاجها الأمامي... بالون "ضال" يُجبر طائرة على الهبوط اضطرارياً بعد إقلاعها!
منوعات
15:30
حطّم زجاجها الأمامي... بالون "ضال" يُجبر طائرة على الهبوط اضطرارياً بعد إقلاعها!
0
أخبار لبنان
13:47
هل سنرى الرئيس عون قريبا في واشنطن؟
أخبار لبنان
13:47
هل سنرى الرئيس عون قريبا في واشنطن؟
0
أخبار لبنان
2025-11-10
الراعي افتتح أعمال الدورة الـ58 لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بكركي: لقرع الأجراس في كل الكنائس وإقامة ثلاثية صلاة من أجل نجاح زيارة البابا لاوون
أخبار لبنان
2025-11-10
الراعي افتتح أعمال الدورة الـ58 لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بكركي: لقرع الأجراس في كل الكنائس وإقامة ثلاثية صلاة من أجل نجاح زيارة البابا لاوون
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:29
إيران: تصريحات وزير الخارجية اللبناني قوبلت فوراً برد إيجابي من عراقجي
أخبار لبنان
04:29
إيران: تصريحات وزير الخارجية اللبناني قوبلت فوراً برد إيجابي من عراقجي
0
رياضة
03:53
وزيرة الشباب والرياضة من سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE: نحاول الترويج للرياضة كثقافة ونمط حياة
رياضة
03:53
وزيرة الشباب والرياضة من سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE: نحاول الترويج للرياضة كثقافة ونمط حياة
0
أخبار لبنان
03:44
ماكرون: أعتقد أن الرئيس عون ألقى خطابا بالغ الأهمية وعبّر عمّا نراه نحن أيضا
أخبار لبنان
03:44
ماكرون: أعتقد أن الرئيس عون ألقى خطابا بالغ الأهمية وعبّر عمّا نراه نحن أيضا
0
رياضة
01:13
جونية تستضيف سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE... وهذا ما قاله النائب نعمة افرام للـLBCI
رياضة
01:13
جونية تستضيف سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE... وهذا ما قاله النائب نعمة افرام للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
عاصمة ايران قد لا تكون طهران في المستقبل
تقارير نشرة الاخبار
14:11
عاصمة ايران قد لا تكون طهران في المستقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
هذا ما لا تعرفونه عن البابا الذي سيزورنا!
تقارير نشرة الاخبار
14:08
هذا ما لا تعرفونه عن البابا الذي سيزورنا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الأطفال يرسمون ويكتبون عن لبنان الذي يحلمون به
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الأطفال يرسمون ويكتبون عن لبنان الذي يحلمون به
0
أخبار لبنان
13:47
هل سنرى الرئيس عون قريبا في واشنطن؟
أخبار لبنان
13:47
هل سنرى الرئيس عون قريبا في واشنطن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
من الجنوب المحتل الرئيس يطلق مبادرة الاستقلال وعلى حالة النكران حزب الله يعلّق
تقارير نشرة الاخبار
13:44
من الجنوب المحتل الرئيس يطلق مبادرة الاستقلال وعلى حالة النكران حزب الله يعلّق
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:43
الكتل الحارة تبدأ بالانكفاء الاثنين... ومنخفض جوي ممطر وسريع يوم الثلاثاء
حال الطقس
02:43
الكتل الحارة تبدأ بالانكفاء الاثنين... ومنخفض جوي ممطر وسريع يوم الثلاثاء
2
أخبار لبنان
12:35
سباق Spinneys Women’s Race في جونية… مسار ممتد من حارة صخر وصولاً إلى ملعب فؤاد شهاب
أخبار لبنان
12:35
سباق Spinneys Women’s Race في جونية… مسار ممتد من حارة صخر وصولاً إلى ملعب فؤاد شهاب
3
أخبار لبنان
22:51
بالصورة: إضاءة برج خليفة بألوان علم لبنان... مرقص: لفتة كريمة تجسد عمق الروابط التي تجمع بلدينا
أخبار لبنان
22:51
بالصورة: إضاءة برج خليفة بألوان علم لبنان... مرقص: لفتة كريمة تجسد عمق الروابط التي تجمع بلدينا
4
موضة وجمال
12:10
بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!
موضة وجمال
12:10
بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!
5
أخبار دولية
00:15
"رجل يقتل امرأة كل يومين ونصف"... مسيرات في فرنسا للمطالبة بمكافحة العنف ضد النساء
أخبار دولية
00:15
"رجل يقتل امرأة كل يومين ونصف"... مسيرات في فرنسا للمطالبة بمكافحة العنف ضد النساء
6
أخبار لبنان
13:25
وليد البعريني يضرب من جديد
أخبار لبنان
13:25
وليد البعريني يضرب من جديد
7
أخبار لبنان
15:10
تدابير سير غدًا بمناسبة إقامة ماراتون “سباق السيّدات” في جونيه
أخبار لبنان
15:10
تدابير سير غدًا بمناسبة إقامة ماراتون “سباق السيّدات” في جونيه
8
علوم وتكنولوجيا
02:50
وثائق محكمة: ميتا طمست أدلة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية
علوم وتكنولوجيا
02:50
وثائق محكمة: ميتا طمست أدلة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More