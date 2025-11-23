محكمة حوثية تقضي بإعدام 17 شخصا دينوا بالتجسس للولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية

قضت محكمة تابعة للحوثيين بالإعدام رميا بالرصاص بحق 17 شخصا دينوا بالتجسس لحساب الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية، على ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحوثيين.وذكرت الوكالة أنّ الأحكام صدرت عن "المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة ... في قضايا خلايا التخابر ضمن شبكة التجسس التابعة للمخابرات الأميركية والإسرائيلية والسعودية".وأفادت بأن "الحكم قضى بمعاقبة المدانين بالإعدام تعزيرا، رميا بالرصاص حتى الموت".وذكرت أنّ المحكمة دانت المتهمين الـ17 بـ"تهمة التخابر مع دول أجنبية في حالة عداء مع اليمن خلال الفترة 2024 - 2025، وهي السعودية وبريطانيا وأميركا، والتجسس لصالحها عبر ضباط من مخابرات تلك الدول والموساد الإسرائيلي".وأشارت الى أنّ المتهمين زودوا "الأعداء بمعلومات عن عشرات المواقع الخاصة بقيادات الدولة وتحركاتهم وأسرار تتعلق بالأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية، ومعلومات عن الصواريخ، وأماكن إطلاقها وتخزينها، وحرضّوا وساعدوا على استقطاب وتجنيد عدد من المواطنين (...) ما أدى إلى استهداف مواقع عسكرية وأمنية ومدنية عدة، نتج عنها مقتل العشرات وتدمير بنية تحتية واسعة".وأوضحت الوكالة التابعة للحوثيين أنّ المحكمة قضت كذلك بالسجن 10 سنوات على رجل وامرأة، في حين قضت ببراءة شخص واحد.ويمكن للمتهمين استئناف هذه الأحكام، على ما أفاد المحامي عبدالباسط غازي الذي يدافع عن بعض منهم في منشور على فيسبوك.بدوره، ندّد وزير الإعلام والثقافة اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، بـ"محاكمات صورية أمام محكمة منعدمة الولاية".وكتب على موقع اكس أنّ الأحكام استندت إلى "تهم ملفقة واعترافات مفبركة انتزعت تحت التعذيب والضغط النفسي والجسدي"، في إشارة لبث الإعلام التابع للحوثيين اعترافات 10 متهمين بالقضية بتجسسهم ضد الحوثيين.