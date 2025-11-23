مجلس الأمن القومي الألماني يبحث الوضع في أوكرانيا عشية محادثات بشأن خطة ترامب للسلام

أعلنت الحكومة الألمانية أن مجلس الأمن القومي الذي تأسس حديثا، اجتمع السبت لمراجعة الوضع في أوكرانيا، وذلك عشية اجتماع مقرر في سويسرا لمناقشة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.



وذكر المتحدث باسم الحكومة ستيفان كورنيليوس في بيان، أن المجلس الذي اجتمع برئاسة المستشار فريدريش ميرتس "بحث التطورات الحالية المتعلقة بالحرب ضد أوكرانيا".



وأطلع ميرتس الذي يحضر قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ، أعضاء المجلس على المباحثات التي أجراها مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.



وأكد البيان أن ألمانيا "ستظل ملتزمة التزاما كاملا بعملية التفاوض من أجل سلام عادل ودائم في أوكرانيا".



ويجتمع مسؤولون أوكرانيون وأميركيون وأوروبيون الأحد في سويسرا لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربعة أعوام، وهي مبادرة تسعى كييف وحلفاؤها الأوروبيون لتعديلها.



واعتبر ميرتس السبت أن "هناك إمكانية حاليا لإنهاء هذه الحرب" التي تشنها روسيا منذ عام 2022. لكنه مع ذلك قال: "ما زلنا بعيدين جدا عن التوصل إلى اتفاق مشترك جيد".