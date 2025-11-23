الأخبار
مجلس الأمن القومي الألماني يبحث الوضع في أوكرانيا عشية محادثات بشأن خطة ترامب للسلام
أخبار دولية
2025-11-23 | 00:10
مجلس الأمن القومي الألماني يبحث الوضع في أوكرانيا عشية محادثات بشأن خطة ترامب للسلام
أعلنت الحكومة الألمانية أن مجلس الأمن القومي الذي تأسس حديثا، اجتمع السبت لمراجعة الوضع في أوكرانيا، وذلك عشية اجتماع مقرر في سويسرا لمناقشة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.
وذكر المتحدث باسم الحكومة ستيفان كورنيليوس في بيان، أن المجلس الذي اجتمع برئاسة المستشار فريدريش ميرتس "بحث التطورات الحالية المتعلقة بالحرب ضد أوكرانيا".
وأطلع ميرتس الذي يحضر قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ، أعضاء المجلس على المباحثات التي أجراها مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.
وأكد البيان أن ألمانيا "ستظل ملتزمة التزاما كاملا بعملية التفاوض من أجل سلام عادل ودائم في أوكرانيا".
ويجتمع مسؤولون أوكرانيون وأميركيون وأوروبيون الأحد في سويسرا لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربعة أعوام، وهي مبادرة تسعى كييف وحلفاؤها الأوروبيون لتعديلها.
واعتبر ميرتس السبت أن "هناك إمكانية حاليا لإنهاء هذه الحرب" التي تشنها روسيا منذ عام 2022. لكنه مع ذلك قال: "ما زلنا بعيدين جدا عن التوصل إلى اتفاق مشترك جيد".
أخبار دولية
مجلس الأمن القومي
ألمانيا
أوكرانيا
خطة
ترامب
التالي
"رجل يقتل امرأة كل يومين ونصف"... مسيرات في فرنسا للمطالبة بمكافحة العنف ضد النساء
رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو قيد التوقيف الاحتياطي تجنبا لـ"خطر الفرار"
السابق
