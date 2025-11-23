الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"رجل يقتل امرأة كل يومين ونصف"... مسيرات في فرنسا للمطالبة بمكافحة العنف ضد النساء
أخبار دولية
2025-11-23 | 00:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"رجل يقتل امرأة كل يومين ونصف"... مسيرات في فرنسا للمطالبة بمكافحة العنف ضد النساء
شارك الآلاف في مسيرات في كل أنحاء فرنسا السبت للتعبير عن غضبهم إزاء تزايد العنف ضد النساء، مطالبين بمزيد من التحرك وجمع الأموال لمكافحة هذه الآفة.
وفي باريس، سار المتظاهرون الذين قدر المنظمون عددهم بـ50 ألفا والسلطات بـ17 ألفا، في شوارع العاصمة وهم يرددون الهتافات ويغنون ويرقصون.
ودعا تجمع "غريف فيمينست" (الإضراب النسوي) الذي يضم نحو 60 منظمة، إلى هذه المسيرات التي تأتي مع اقتراب اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني.
ووزعت منشورات على المتظاهرين كتب عليها "رجل يقتل امرأة كل يومين ونصف في فرنسا" و"9 من كل 10 ضحايا يعرفن مغتصبهن".
وقبيل انطلاق المسيرات، قالت سيلفان غريفين، رئيسة الاتحاد الوطني لضحايا جرائم قتل النساء: "في عام 2025، هل ما زال من الطبيعي إحصاء قتلانا من النساء؟".
أضافت غريفين التي قتلت شقيقتها عام 2017: "أشعر بالحزن الشديد".
كما تجمع المئات رغم البرد القارس في مدن أخرى وقد ارتدوا ملابس باللون البنفسجي المرتبط بالنسوية.
وتدعو المنظمات التي تقف وراء هذه الاحتجاجات إلى اعتماد إطار عمل شامل لمكافحة العنف، إلى جانب تخصيص ميزانية قدرها ثلاثة مليارات يورو لتنفيذه.
كما تطالب بتحسين التعليم وتمويل المنظمات التي تدعم ضحايا العنف.
ووفقا لأرقام رسمية نشرتها الخميس منظمة "ميروف" الحكومية المكلفة بحماية المرأة من العنف ومكافحة الاتجار بالبشر، ارتفع عدد جرائم قتل النساء على يد الشريك بنسبة 11% بين عامي 2023 و2024، حيث قتلت 107 نساء على يد شريكهن أو شريكهن السابق.
وذكرت "ميروف" أنه كل دقيقتين تتعرض امرأة للاغتصاب أو محاولة الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، وكل 23 ثانية للتحرش الجنسي أو الاستعراء غير اللائق أو تلقي محتوى جنسي غير مرغوب فيه.
وتقدر "مؤسسة المرأة" الحقوقية أن الحد الأدنى الذي ينبغي للحكومة الفرنسية تخصيصه لحماية ضحايا العنف المنزلي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والجنسي، يجب أن يصل إلى 2,6 مليار يورو، أي ما يعادل 0,5% من ميزانية الدولة.
أخبار دولية
مسيرات
فرنسا
العنف
النساء
التالي
رئيس وزراء أستراليا يعلن التوصل لاتفاق رسمي بشأن استضافة تركيا لقمة كوب31
مجلس الأمن القومي الألماني يبحث الوضع في أوكرانيا عشية محادثات بشأن خطة ترامب للسلام
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-11-03
وزير الصحة ركان ناصر الدين لـ "عشرين 30": يظهر أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالسرطان وهناك حوالي 14000 حالة سرطان منها 8000 امرأة و6000 رجل
خبر عاجل
2025-11-03
وزير الصحة ركان ناصر الدين لـ "عشرين 30": يظهر أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالسرطان وهناك حوالي 14000 حالة سرطان منها 8000 امرأة و6000 رجل
0
صحة وتغذية
2025-10-13
تأثير استثنائي للكلاب على مكافحة الشيخوخة لدى النساء... إليكم هذه الدراسة!
صحة وتغذية
2025-10-13
تأثير استثنائي للكلاب على مكافحة الشيخوخة لدى النساء... إليكم هذه الدراسة!
0
أخبار دولية
2025-09-09
إيران تندد بهجوم إسرائيل على مسؤولي حماس بالدوحة وتصفه بأنه "انتهاك فاضح"
أخبار دولية
2025-09-09
إيران تندد بهجوم إسرائيل على مسؤولي حماس بالدوحة وتصفه بأنه "انتهاك فاضح"
0
آخر الأخبار
2025-09-09
إيران تندد بهجوم إسرائيل على مسؤولي حماس وتصفه بأنه "انتهاك فاضح"
آخر الأخبار
2025-09-09
إيران تندد بهجوم إسرائيل على مسؤولي حماس وتصفه بأنه "انتهاك فاضح"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:29
إيران: تصريحات وزير الخارجية اللبناني قوبلت فوراً برد إيجابي من عراقجي
أخبار لبنان
04:29
إيران: تصريحات وزير الخارجية اللبناني قوبلت فوراً برد إيجابي من عراقجي
0
أخبار دولية
03:51
مسؤول روسي: أوكرانيا هاجمت محطة كهرباء وتدفئة بمنطقة موسكو
أخبار دولية
03:51
مسؤول روسي: أوكرانيا هاجمت محطة كهرباء وتدفئة بمنطقة موسكو
0
علوم وتكنولوجيا
02:50
وثائق محكمة: ميتا طمست أدلة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية
علوم وتكنولوجيا
02:50
وثائق محكمة: ميتا طمست أدلة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية
0
أخبار دولية
01:48
رئيس الوزراء الكندي والمستشار الألماني أكدا دعمهما لخطة السلام الشاملة لإنهاء الحرب في غزة
أخبار دولية
01:48
رئيس الوزراء الكندي والمستشار الألماني أكدا دعمهما لخطة السلام الشاملة لإنهاء الحرب في غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-11-10
مفاجأة علمية: مشروب شائع جداً يقلّل خطر اضطراب ضربات القلب بنسبة 39٪
صحة وتغذية
2025-11-10
مفاجأة علمية: مشروب شائع جداً يقلّل خطر اضطراب ضربات القلب بنسبة 39٪
0
منوعات
15:30
حطّم زجاجها الأمامي... بالون "ضال" يُجبر طائرة على الهبوط اضطرارياً بعد إقلاعها!
منوعات
15:30
حطّم زجاجها الأمامي... بالون "ضال" يُجبر طائرة على الهبوط اضطرارياً بعد إقلاعها!
0
أخبار لبنان
13:47
هل سنرى الرئيس عون قريبا في واشنطن؟
أخبار لبنان
13:47
هل سنرى الرئيس عون قريبا في واشنطن؟
0
أخبار لبنان
2025-11-10
الراعي افتتح أعمال الدورة الـ58 لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بكركي: لقرع الأجراس في كل الكنائس وإقامة ثلاثية صلاة من أجل نجاح زيارة البابا لاوون
أخبار لبنان
2025-11-10
الراعي افتتح أعمال الدورة الـ58 لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بكركي: لقرع الأجراس في كل الكنائس وإقامة ثلاثية صلاة من أجل نجاح زيارة البابا لاوون
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:29
إيران: تصريحات وزير الخارجية اللبناني قوبلت فوراً برد إيجابي من عراقجي
أخبار لبنان
04:29
إيران: تصريحات وزير الخارجية اللبناني قوبلت فوراً برد إيجابي من عراقجي
0
رياضة
03:53
وزيرة الشباب والرياضة من سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE: نحاول الترويج للرياضة كثقافة ونمط حياة
رياضة
03:53
وزيرة الشباب والرياضة من سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE: نحاول الترويج للرياضة كثقافة ونمط حياة
0
أخبار لبنان
03:44
ماكرون: أعتقد أن الرئيس عون ألقى خطابا بالغ الأهمية وعبّر عمّا نراه نحن أيضا
أخبار لبنان
03:44
ماكرون: أعتقد أن الرئيس عون ألقى خطابا بالغ الأهمية وعبّر عمّا نراه نحن أيضا
0
رياضة
01:13
جونية تستضيف سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE... وهذا ما قاله النائب نعمة افرام للـLBCI
رياضة
01:13
جونية تستضيف سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE... وهذا ما قاله النائب نعمة افرام للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
عاصمة ايران قد لا تكون طهران في المستقبل
تقارير نشرة الاخبار
14:11
عاصمة ايران قد لا تكون طهران في المستقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
هذا ما لا تعرفونه عن البابا الذي سيزورنا!
تقارير نشرة الاخبار
14:08
هذا ما لا تعرفونه عن البابا الذي سيزورنا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الأطفال يرسمون ويكتبون عن لبنان الذي يحلمون به
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الأطفال يرسمون ويكتبون عن لبنان الذي يحلمون به
0
أخبار لبنان
13:47
هل سنرى الرئيس عون قريبا في واشنطن؟
أخبار لبنان
13:47
هل سنرى الرئيس عون قريبا في واشنطن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
من الجنوب المحتل الرئيس يطلق مبادرة الاستقلال وعلى حالة النكران حزب الله يعلّق
تقارير نشرة الاخبار
13:44
من الجنوب المحتل الرئيس يطلق مبادرة الاستقلال وعلى حالة النكران حزب الله يعلّق
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:43
الكتل الحارة تبدأ بالانكفاء الاثنين... ومنخفض جوي ممطر وسريع يوم الثلاثاء
حال الطقس
02:43
الكتل الحارة تبدأ بالانكفاء الاثنين... ومنخفض جوي ممطر وسريع يوم الثلاثاء
2
أخبار لبنان
12:35
سباق Spinneys Women’s Race في جونية… مسار ممتد من حارة صخر وصولاً إلى ملعب فؤاد شهاب
أخبار لبنان
12:35
سباق Spinneys Women’s Race في جونية… مسار ممتد من حارة صخر وصولاً إلى ملعب فؤاد شهاب
3
أخبار لبنان
22:51
بالصورة: إضاءة برج خليفة بألوان علم لبنان... مرقص: لفتة كريمة تجسد عمق الروابط التي تجمع بلدينا
أخبار لبنان
22:51
بالصورة: إضاءة برج خليفة بألوان علم لبنان... مرقص: لفتة كريمة تجسد عمق الروابط التي تجمع بلدينا
4
موضة وجمال
12:10
بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!
موضة وجمال
12:10
بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!
5
أخبار دولية
00:15
"رجل يقتل امرأة كل يومين ونصف"... مسيرات في فرنسا للمطالبة بمكافحة العنف ضد النساء
أخبار دولية
00:15
"رجل يقتل امرأة كل يومين ونصف"... مسيرات في فرنسا للمطالبة بمكافحة العنف ضد النساء
6
أخبار لبنان
13:25
وليد البعريني يضرب من جديد
أخبار لبنان
13:25
وليد البعريني يضرب من جديد
7
أخبار لبنان
15:10
تدابير سير غدًا بمناسبة إقامة ماراتون “سباق السيّدات” في جونيه
أخبار لبنان
15:10
تدابير سير غدًا بمناسبة إقامة ماراتون “سباق السيّدات” في جونيه
8
علوم وتكنولوجيا
02:50
وثائق محكمة: ميتا طمست أدلة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية
علوم وتكنولوجيا
02:50
وثائق محكمة: ميتا طمست أدلة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More