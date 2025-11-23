كندا: سنستأنف المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة عندما يكون ذلك مناسبا

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده ستستأنف المناقشات التجارية مع الولايات المتحدة "عندما يكون ذلك مناسبا"، مشيرا إلى أنه ليس لديه قضية ملحة ليبحثها مع الرئيس دونالد ترامب.



وعلق ترامب المحادثات الشهر الماضي بسبب إعلان مناهض للرسوم الجمركية أصدرته حكومة إقليم أونتاريو.



وقال كارني للصحفيين على هامش اجتماع قادة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ: "نحن مشغولون للغاية بمستقبل كندا وبشراكات جديدة. ستكون هناك محادثات مع الرئيس، ربما في الأسبوعين المقبلين.. وسنستأنف المباحثات عندما يكون ذلك مناسبا".



وأكد كارني مجددا أنه منفتح على الحوار.



وقال: "ليس لدي قضية ملحة لأتحدث مع الرئيس بشأنها الآن. عندما تريد أميركا العودة وإجراء المناقشات بشأن الجانب التجاري، سنجري تلك المناقشات".



وتتطلع كندا لاتفاق يخفض الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات التي فرضها ترامب.