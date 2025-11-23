إيران: تصريحات وزير الخارجية اللبناني قوبلت فوراً برد إيجابي من عراقجي

تطرق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تطرق علاقة إيران بلبنان، واصفًا إياها بالجيّدة.



وتحدث عن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية يوسف رجي، مؤكدًا أنها قوبلت فوراً برد إيجابي من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.