الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
29
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
29
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إيران: تصريحات وزير الخارجية اللبناني قوبلت فوراً برد إيجابي من عراقجي
أخبار لبنان
2025-11-23 | 04:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
إيران: تصريحات وزير الخارجية اللبناني قوبلت فوراً برد إيجابي من عراقجي
0
min
إيران: تصريحات وزير الخارجية اللبناني قوبلت فوراً برد إيجابي من عراقجي
تطرق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تطرق علاقة إيران بلبنان، واصفًا إياها بالجيّدة.
وتحدث عن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية يوسف رجي، مؤكدًا أنها قوبلت فوراً برد إيجابي من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
أخبار لبنان
أخبار دولية
إيران
لبنان
التالي
الراعي: لا يُبنى وطن بالسلاح أو الشعارات أو التحديات
الملقب بـ"قبوط"... توقيف أحد أفراد عصابة سلب بقوة السلاح في محيط مدينة كميل شمعون الرياضية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:31
مكتب نتنياهو: الجيش الإسرائيلي استهدف رئيس أركان حزب الله في بيروت
أخبار لبنان
08:31
مكتب نتنياهو: الجيش الإسرائيلي استهدف رئيس أركان حزب الله في بيروت
0
آخر الأخبار
08:27
مكتب نتنياهو: هدف غارة بيروت كان رئيس أركان حزب الله
آخر الأخبار
08:27
مكتب نتنياهو: هدف غارة بيروت كان رئيس أركان حزب الله
0
آخر الأخبار
08:25
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على بلدة عيتا الشعب قضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد مواطن
آخر الأخبار
08:25
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على بلدة عيتا الشعب قضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد مواطن
0
آخر الأخبار
08:23
الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران الحربي الاسرائيلي ينفذ غارات وهمية فوق البقاع الغربي وصولا الى سفوح جبل الشيخ الغربية
آخر الأخبار
08:23
الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران الحربي الاسرائيلي ينفذ غارات وهمية فوق البقاع الغربي وصولا الى سفوح جبل الشيخ الغربية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:31
مكتب نتنياهو: الجيش الإسرائيلي استهدف رئيس أركان حزب الله في بيروت
أخبار لبنان
08:31
مكتب نتنياهو: الجيش الإسرائيلي استهدف رئيس أركان حزب الله في بيروت
0
أخبار لبنان
08:08
وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن المستهدف في عملية الضاحية الجنوبية هو أبو علي الطبطبائي... فمن هو؟
أخبار لبنان
08:08
وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن المستهدف في عملية الضاحية الجنوبية هو أبو علي الطبطبائي... فمن هو؟
0
أخبار دولية
07:09
نتنياهو: سنواصل القيام بكل ما هو ضروري لمنع حزب الله من إعادة ترسيخ قدرته على تهديدنا
أخبار دولية
07:09
نتنياهو: سنواصل القيام بكل ما هو ضروري لمنع حزب الله من إعادة ترسيخ قدرته على تهديدنا
0
أخبار لبنان
06:41
النائب حسن فضل الله: الاستقلال الحقيقي ينتزع ولا يُمنح
أخبار لبنان
06:41
النائب حسن فضل الله: الاستقلال الحقيقي ينتزع ولا يُمنح
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:31
مكتب نتنياهو: الجيش الإسرائيلي استهدف رئيس أركان حزب الله في بيروت
أخبار لبنان
08:31
مكتب نتنياهو: الجيش الإسرائيلي استهدف رئيس أركان حزب الله في بيروت
0
خبر عاجل
04:55
نتنياهو: سنفعل كل ما يلزم لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته ضدنا
خبر عاجل
04:55
نتنياهو: سنفعل كل ما يلزم لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته ضدنا
0
خبر عاجل
2025-11-20
معلومات الـ LBCI: مخابرات الجيش أوقفت نوح زعيتر بكمين بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع اي اصابات
خبر عاجل
2025-11-20
معلومات الـ LBCI: مخابرات الجيش أوقفت نوح زعيتر بكمين بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع اي اصابات
0
أخبار دولية
2025-09-28
قتيل وعدة جرحى في إطلاق نار في كنيسة في الولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-09-28
قتيل وعدة جرحى في إطلاق نار في كنيسة في الولايات المتحدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:41
النائب حسن فضل الله: الاستقلال الحقيقي ينتزع ولا يُمنح
أخبار لبنان
06:41
النائب حسن فضل الله: الاستقلال الحقيقي ينتزع ولا يُمنح
0
أخبار لبنان
04:29
إيران: تصريحات وزير الخارجية اللبناني قوبلت فوراً برد إيجابي من عراقجي
أخبار لبنان
04:29
إيران: تصريحات وزير الخارجية اللبناني قوبلت فوراً برد إيجابي من عراقجي
0
رياضة
03:53
وزيرة الشباب والرياضة من سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE: نحاول الترويج للرياضة كثقافة ونمط حياة
رياضة
03:53
وزيرة الشباب والرياضة من سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE: نحاول الترويج للرياضة كثقافة ونمط حياة
0
أخبار لبنان
03:44
ماكرون: أعتقد أن الرئيس عون ألقى خطابا بالغ الأهمية وعبّر عمّا نراه نحن أيضا
أخبار لبنان
03:44
ماكرون: أعتقد أن الرئيس عون ألقى خطابا بالغ الأهمية وعبّر عمّا نراه نحن أيضا
0
رياضة
01:13
جونية تستضيف سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE... وهذا ما قاله النائب نعمة افرام للـLBCI
رياضة
01:13
جونية تستضيف سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE... وهذا ما قاله النائب نعمة افرام للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
عاصمة ايران قد لا تكون طهران في المستقبل
تقارير نشرة الاخبار
14:11
عاصمة ايران قد لا تكون طهران في المستقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
هذا ما لا تعرفونه عن البابا الذي سيزورنا!
تقارير نشرة الاخبار
14:08
هذا ما لا تعرفونه عن البابا الذي سيزورنا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الأطفال يرسمون ويكتبون عن لبنان الذي يحلمون به
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الأطفال يرسمون ويكتبون عن لبنان الذي يحلمون به
0
أخبار لبنان
13:47
هل سنرى الرئيس عون قريبا في واشنطن؟
أخبار لبنان
13:47
هل سنرى الرئيس عون قريبا في واشنطن؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:43
الكتل الحارة تبدأ بالانكفاء الاثنين... ومنخفض جوي ممطر وسريع يوم الثلاثاء
حال الطقس
02:43
الكتل الحارة تبدأ بالانكفاء الاثنين... ومنخفض جوي ممطر وسريع يوم الثلاثاء
2
أخبار لبنان
22:51
بالصورة: إضاءة برج خليفة بألوان علم لبنان... مرقص: لفتة كريمة تجسد عمق الروابط التي تجمع بلدينا
أخبار لبنان
22:51
بالصورة: إضاءة برج خليفة بألوان علم لبنان... مرقص: لفتة كريمة تجسد عمق الروابط التي تجمع بلدينا
3
أخبار لبنان
12:35
سباق Spinneys Women’s Race في جونية… مسار ممتد من حارة صخر وصولاً إلى ملعب فؤاد شهاب
أخبار لبنان
12:35
سباق Spinneys Women’s Race في جونية… مسار ممتد من حارة صخر وصولاً إلى ملعب فؤاد شهاب
4
موضة وجمال
12:10
بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!
موضة وجمال
12:10
بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!
5
أخبار دولية
00:15
"رجل يقتل امرأة كل يومين ونصف"... مسيرات في فرنسا للمطالبة بمكافحة العنف ضد النساء
أخبار دولية
00:15
"رجل يقتل امرأة كل يومين ونصف"... مسيرات في فرنسا للمطالبة بمكافحة العنف ضد النساء
6
خبر عاجل
07:47
معلومات أولية عن غارة استهدفت حارة حريك
خبر عاجل
07:47
معلومات أولية عن غارة استهدفت حارة حريك
7
أخبار لبنان
13:25
وليد البعريني يضرب من جديد
أخبار لبنان
13:25
وليد البعريني يضرب من جديد
8
علوم وتكنولوجيا
02:50
وثائق محكمة: ميتا طمست أدلة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية
علوم وتكنولوجيا
02:50
وثائق محكمة: ميتا طمست أدلة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More