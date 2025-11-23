البابا يدعو إلى الإفراج الفوري عن أكثر من 300 شخص اختُطفوا من مدرسة كاثوليكية في نيجيريا

دعا البابا لاوون الرابع عشر إلى الإفراج الفوري عن أكثر من 300 رهينة اختُطفوا من مدرسة كاثوليكية في نيجيريا، في واحدة من أكبر عمليات الاختطاف الجماعي في البلاد.وقال البابا: "تلقيتُ بحزن بالغ نبأ اختطاف الكهنة والمؤمنين والتلامذة"، موجها "نداء صادقا للإفراج الفوري عن الرهائن".