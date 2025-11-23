ترامب ينتقد "عدم امتنان" أوكرانيا للولايات المتحدة مع بدء محادثات في سويسرا

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتهام أوكرانيا باظهار "عدم امتنان" للولايات المتحدة للدعم الذي قدمته اليها منذ بدء الغزو الروسي، وذلك مع انطلاق محادثات في سويسرا بين ممثلين لواشنطن وكييف لبحث خطته لإنهاء الحرب.



وكتب ترامب على منصته تروث سوشال إن "القيادة الأوكرانية لم تعرب عن أي امتنان لجهودنا"، مجددا التنديد بـ"الكارثة الانسانية" التي تسببت بها الحرب التي اندلعت قبل أربعة أعوام، مع انتقاد سلفه جو بايدن الذي بدأ الغزو في عهده، من دون إدانة موسكو.



وأضاف الرئيس الأميركي: "لقد ورثت حربا ما كان ينبغي أن تحدث أبدا وخاسرة للجميع".



وتابع: "لم يعبّر المسؤولون الأوكرانيون عن أي امتنان لجهودنا، وأوروبا مستمرة في شراء النفط من روسيا".



ولفت ترامب إلى أن "الولايات المتحدة مستمرة ببيع كميات هائلة من الأسلحة إلى حلف شمال الأطلسي لإمداد أوكرانيا بها (جو الفاسد أعطى كل شيء مجانا، مجانا، مجانا، بما في ذلك مبالغ +كبيرة+ من المال!)".







