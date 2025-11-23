الأخبار
ميلوني لا ترى حاجة لـ"اقتراح بديل شامل" للخطة الأميركية بشأن أوكرانيا

أخبار دولية
2025-11-23 | 14:45
ميلوني لا ترى حاجة لـ"اقتراح بديل شامل" للخطة الأميركية بشأن أوكرانيا

اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي تحدثت الى الرئيس دونالد ترامب، ألا داعي لتقديم "اقتراح بديل شامل" للخطة الأميركية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
     
وقالت ميلوني في مؤتمر صحافي على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ: "لا أعتقد أن المسألة تتعلق بالعمل على اقتراح بديل شامل. هناك العديد من النقاط المقبولة في الخطة التي اطلعنا عليها". 
     
ورأت أن المنطقي هو "العمل على الاقتراح الحالي والتركيز على القضايا المحورية".
     
وتأتي مواقف ميلوني في حين يجتمع مسؤولون كبار أميركيون وأوكرانيون في جنيف لمناقشة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤلفة من 28 نقطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ حوالى أربع سنوات.

