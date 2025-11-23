روبيو "متفائل" بإمكان التوصل سريعا إلى اتفاق بشأن خطة السلام في أوكرانيا

أبدى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو "تفاؤلا كبيرا" بعد محادثات مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين في جنيف بشأن خطة لوقف الحرب في أوكرانيا.وقال للصحافيين في مقر البعثة الأميركية في جنيف: "أعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا"، مضيفا "لدي تفاؤل كبير بأننا سنبلغ الهدف في فترة زمنية معقولة جدا، قريبا جدا".