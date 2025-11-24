الأخبار
إغلاق مطار فيلنيوس في ليتوانيا مرة أخرى بسبب المناطيد

أخبار دولية
2025-11-24 | 00:38
إغلاق مطار فيلنيوس في ليتوانيا مرة أخرى بسبب المناطيد

أعلن مطار فيلنيوس في ليتوانيا الأحد إنه أوقف عملياته مؤقتا بسبب تحرك مناطيد نحو مجاله الجوي، ما أدى إلى تحويل بعض الرحلات القادمة إلى مدن أخرى.

وكتبت الشركة المشغلة للمطار على موقعها الإلكتروني: "انتباه: تعطلت عمليات مطار فيلنيوس"، مضيفة أنه من المقرر إعادة فتحه في الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت غرينتش).

وتعرض الطيران الأوروبي مرارا وتكرارا للفوضى في الأشهر القليلة الماضية بسبب رصد طائرات مسيرة وتوغلاتها، بما في ذلك في مطارات كوبنهاغن وبروكسل، وكان إغلاق مطار فيلنيوس هو الإغلاق التاسع في العاصمة الليتوانية منذ أوائل تشرين الأول.

وتقول ليتوانيا إن الاضطرابات ناجمة عن مناطيد الأرصاد الجوية التي تنقل السجائر المهربة من روسيا البيضاء المجاورة، وتلقي باللوم على رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو للسماح بهذه الممارسة، واصفة إياها بأنها شكل من أشكال "الهجوم بكل الوسائل".

وأغلقت ليتوانيا الشهر الماضي كلا نقطتي العبور على حدودها مع روسيا البيضاء ردا على حوادث المناطيد، لكنها أعادت فتحهما في الأسبوع الماضي.

وكان لوكاشينكو قد وصف إغلاق الحدود بأنها "عملية احتيال جنونية"، متهما الغرب بخوض حرب بكل الوسائل ضد روسيا البيضاء وروسيا، ما ينذر بعهد جديد من التقسيم بالأسلاك الشائكة.

أخبار دولية

فيلنيوس

ليتوانيا

المناطيد

