مسؤولون أوكرانيون: مقتل 4 في هجوم روسي بمسيرات على خاركيف

أعلن مسؤولون أن القوات الروسية شنت هجوما "ضخما" بطائرات مسيرة الأحد على خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة عدة أشخاص.وقال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف على تطبيق تيليغرام: "هناك هجوم ضخم على خاركيف".وذكر أن أربعة قتلوا. وقال أوليه سينيهوبوف حاكم المنطقة إن 12 أصيبوا بينهم طفلان.وتم رصد 15 هجوما على ست مناطق في المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا.وتقع خاركيف على بعد 30 كيلومترا من الحدود الروسية، وصمدت أمام المحاولات الروسية للاستيلاء عليها في وقت مبكر من الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، وأصبحت منذ ذلك الحين هدفا متكررا للهجمات.وقال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في الجنوب إن شخصين قتلا في هجوم روسي على بلدة مارهانيت.